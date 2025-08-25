Crediamigo atinge R$ 300 milhões em desembolsos no estado de Sergipe

O programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste (Crediamigo) registrou R$ 300 milhões em financiamentos destinados a microempreendedores de Sergipe, de janeiro a junho deste ano. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a ampliação é de 20% no valor desembolsado e de 6,2% no total de clientes atendidos.

Ao todo, o programa registrou 99 mil operações no primeiro semestre. E as mulheres seguem em destaque no acesso ao microcrédito. Elas correspondem a 62% dos 97,6 mil empreendedores beneficiados no estado. É o caso da artesã Maria José Silva, de 71 anos, que tem um ponto comercial no Centro de Turismo, mais conhecido como Rua do Turista, em Aracaju.

Ela aprendeu a bordar aos oito anos de idade com a mãe, a mestre artesã Maria de Luz da Silva. Com apoio do Crediamigo, a empreendedora mantém viva a arte da família desde a inauguração do espaço, há 47 anos.

“A minha experiência com o programa surgiu há 10 anos por uma necessidade, porque nosso trabalho precisava de divulgação. O movimento maior aqui é nos meses das férias de janeiro e de julho, então com o microcrédito já facilita muito a vida da gente. Compro o material, intensifico a produção e, quando chega a época do turismo, as peças estão prontas”, conta a artesã.

A empreendedora Fabiana Santos começou a produzir e vender doces em casa, há 15 anos. Além da confeitaria, ela e o marido possuem um restaurante no Bairro Cirurgia, na região central de Aracaju. Com microcrédito, Fabiana investiu em itens como panela mexedora, mesas e cadeiras, que ajudaram na melhoria da confeitaria.

“O Banco do Nordeste foi essencial para o aumento do faturamento. A equipe do Crediamigo foi muito ágil em todo o processo para adquirir o microcrédito e, com esse investimento, ampliei bastante a produção. O movimento também cresceu muito mais”, afirma Fabiana.

O gerente estadual do Crediamigo em Sergipe, José Paes, descreve o alcance da marca dos R$ 300 milhões como um trabalho que visa o fomento do empreendedorismo no estado.

“Quando falamos em ampliação de R$ 50 milhões, falamos em seis mil pessoas atendidas a mais. Um crescimento de 6,2% no total de empreendedores. E o objetivo do programa é este: gerar renda, fomentar o pequeno negócio de quem está começando, para que possa crescer e gerar emprego para outras famílias”, explica.

O gestor também destacou a importância da presença feminina como um fator que reforça a relevância do programa. “Hoje o percentual de mulheres no programa em Sergipe já é algo tradicional. O Crediamigo, além da importância econômica, também traz a responsabilidade social de dar a força para que a mulher enfrente os desafios”, afirma José Paes.

Expansão de unidades

Na última sexta-feira (22), o Crediamigo inaugurou duas unidades em Itabaiana: uma no Centro e outra no Shopping Peixoto, que atenderão juntas a seis municípios da região Agreste. Agora, são 22 unidades do programa em Sergipe. O Crediamigo é o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do país, que atende a empreendedores individuais e em grupos solidários, nos setores formal e informal da economia.

