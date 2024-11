Crediamigo BNB entra no Best Friday e joga a 1ª parcela para 2025

Os microempreendedores que precisarem de crédito para seus negócios poderão aproveitar a promoção de Best Friday Crediamigo Banco do Nordeste e iniciar o pagamento das parcelas somente em 2025.

A promoção vale para contratações feitas até final de novembro e oferece carência estendida com até mais 30 dias para pagamento da primeira parcela. Com este prazo adicional, o cliente tem até 60 dias para começar a amortizar sua operação. Produtos que já oferecem carência maior, como Crediamigo Mais e Crediamigo Delas, não entram na ação.

“Com a carência estendida, os empreendedores podem direcionar integralmente os recursos obtidos para investir em seus negócios, sem o peso imediato da primeira parcela, contribuindo substancialmente para aumento de ganhos e incremento de estoque, sobretudo em dezembro que é um importante mês de movimentação comercial”, afirmou o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas. A expectativa é de que ação beneficie milhares de empreendedores nesses últimos dois meses do ano.

O Crediamigo já injetou neste ano R$ 9,6 bilhões na área de atuação do Banco do Nordeste, sendo R$ 2,66 bilhões no Ceará. A expectativa é de que a Best Friday, com promoções mais agressivas e alta demanda por produtos e serviços, torne o mês de novembro especialmente propício para microempreendedores de diversos setores. Atualmente, a taxa de juros do programa é a partir de 1,89% ao mês.

Banco do Nordeste