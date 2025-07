Crédito rural movimenta R$ 1,5 milhão no perímetro irrigado Califórnia

Agricultores do município de Canindé de São Francisco têm recebido assistência técnica do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) – empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) – para elaboração de projetos e obtenção de crédito rural, junto ao Banco do Nordeste (BNB). Orientados por técnicos da companhia, que atuam na formalização dos produtores e na elaboração das propostas, os agricultores do perímetro irrigado Califórnia obtêm crédito para investimento ou custeio de empreendimentos, inclusive a compra de veículos para o escoamento da produção. O montante financiado pelos irrigantes até o momento chega a R$ 1,5 milhão só neste perímetro do sertão, com a realização de 54 projetos.

Conforme observa o técnico agrícola da Coderse, Luiz Roberto Vieira, a implantação do Pronaf B, no Califórnia, foi importante para resolver um problema latente no perímetro: a descapitalização da maioria dos pequenos agricultores. “Aqui, os grupos B e Variável, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), foram determinantes e se encaixaram perfeitamente à necessidade dos agricultores. Hoje, eu posso dizer que é uma realidade, pois já temos 54 projetos aqui, sendo 39 aprovados e 15 em apreciação, pela equipe do agente financeiro”, disse ao destacar que o Pronaf serve para tudo no campo e, além da assistência técnica, também a água fornecida pelo governo é de suma importância para a produção agrícola.

Orlando Moura é produtor rural do perímetro e optou por um sistema de irrigação de microaspersão, para sua lavoura. Para isso, contratou um financiamento de R$ 12 mil e investiu na compra de microaspersores em 1,65 hectares. Já o filho construiu um curral, com outro financiamento em nome dele, dentro da mesma unidade produtiva familiar. “Esse projeto foi muito bom, economizou tanto no serviço, como na quantidade de água. Antes eu me aperreava para molhar uma área pequena, agora, estou despreocupado. Eu investi todo o montante na irrigação e não me arrependo”, afirmou.

Também para o produtor rural Glicério Caetano, obter o financiamento foi muito importante. “A gente aqui costuma trabalhar com o próprio recurso, que é muito pouco. Então, quando o Banco do Nordeste fez esse financiamento para a gente, foi, como diz o ditado: uma mão na roda, e todo mundo ficou satisfeito. No meu caso mesmo, plantei 200 mudas de goiaba. Se fosse para eu fazer com recursos próprios, até conseguiria, mas teria que ir arrastando um pouquinho, então isso me aliviou muito”, enfatizou.

Linha de crédito

O Pronaf B tem taxas de juros bem acessíveis e prazo para pagamento a depender da atividade, que pode ser de até três anos, com parcelas semestrais ou anuais para quitar o financiamento. O empréstimo pode ser renovado e, a depender do perfil do agricultor familiar, o financiamento tem juros subsidiados. “A Coderse identifica os irrigantes habilitados e com interesse no financiamento, que são assessorados quanto a documentação necessária para formalizar os projetos”, explica Luiz Roberto, da Coderse.

