CRESCIMENTO DO FLUXO DE TURISTAS POSICIONA OS FESTEJOS JUNINOS DE SERGIPE ENTRE OS PRINCIPAIS DO PAÍS

O São João 2025 reafirmou o protagonismo de Sergipe no calendário de eventos nacionais, consolidou o estado como um dos maiores e mais autênticos destinos juninos do país. De acordo com levantamento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio do Observatório de Sergipe, mais de 2,5 milhões de pessoas participaram dos eventos juninos em Sergipe. Dessas, foram mais de 1,3 milhão de pessoas circulando apenas nos festejos juninos realizados na Orla da Atalaia – Arraiá do Povo e Vila do Forró –, sendo 219 mil turistas.

Os números reforçam o impacto positivo dos festejos para a economia e o turismo sergipano. Um crescimento que impressiona. A taxa média de ocupação hoteleira, por exemplo, atingiu 77%, e o movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria cresceu 14,7% em comparação com 2024, representando um salto de 69,6% em relação a 2022. Entre os visitantes, 33% vieram da Bahia, 27% de São Paulo, 11% do Rio de Janeiro e 29% de outros estados brasileiros.

O diretor do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva, ressaltou que a concessionária tem atuado para oferecer infraestruturas modernas, seguras e confortáveis, capazes de desempenhar um papel estruturador nas regiões onde opera, sempre com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento local. “O crescimento do movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria é resultado de um trabalho conjunto entre o administrador do aeroporto, o poder público, o trade turístico e diversos outros agentes envolvidos no fortalecimento do turismo e da economia regional”, explicou.

Outro dado que merece destaque é o aumento do tempo de permanência dos turistas. Segundo a pesquisa realizada pela gestão estadual, 86% dos turistas ficaram mais de quatro dias em Sergipe, um indicador que demonstra a consolidação do estado como destino de experiências completas. Resultado que demonstra, também, que Sergipe deixou de ser um destino meio, por onde os turistas apenas vêm de passagem, para ser um destino fim. Assim, o mês de junho, antes considerado de baixa temporada, tornou-se um dos períodos de maior movimentação turística, impulsionado pelos festejos juninos que unem cultura, música, gastronomia e hospitalidade.

Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (Abav-SE), Thiago Moura, o aumento das opções de voos facilitou a comercialização de Sergipe como destino turístico. “A ampliação da malha aérea permitiu atender uma demanda maior de visitantes, oferecendo mais flexibilidade de datas e horários, o que facilitou a montagem de pacotes pelas agências e ampliou o interesse do público em vivenciar o período festivo em Aracaju e em outras cidades do estado”, ressaltou.

Para ele, a projeção de crescimento do destino Sergipe é muito positiva, pois mostra que, quanto mais consistente for a oferta aérea, maior será a circulação de turistas em Sergipe. “Fortalecendo cada vez mais a cadeia do turismo nas próximas temporadas”, completou. E esta tem sido uma das estratégias buscadas pelo Governo do Estado junto às empresas aéreas para que ampliem as ofertas de voos para Sergipe.

Impacto econômico

Os festejos juninos em todo estado movimentaram quase R$ 400 milhões. Apenas nos eventos na Orla da Atalaia, segundo o levantamento, foram R$ 250 milhões em circulação, impulsionando setores como hospedagem, alimentação, transporte e entretenimento. Já o valor de R$ 480 milhões em ICMS líquido, representa a movimentação econômica geral do mês de junho, reforçando o impacto positivo do turismo e da cultura para a arrecadação estadual, que na ponta acaba beneficiando setores essenciais, como Saúde, Educação e Assistência Social.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, a taxa de ocupação hoteleira registrada durante o período junino deste ano, que atingiu 77% é reflexo dos investimentos feitos pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Para ele, entre as ações que têm contribuído para esse resultado está o trabalho desenvolvido entre o poder público e a iniciativa privada, por intermédio do trade turístico, fortalecendo a promoção do destino e estimulando o crescimento do setor. “Está comprovado que investimento em divulgação do destino tem gerado retornos concretos para a economia e para o fortalecimento da hotelaria sergipana. A tendência é que, com a continuidade dessas ações, os resultados sejam ainda mais expressivos nos próximos anos, ampliando o fluxo de visitantes e consolidando ainda mais Sergipe como um destino competitivo no calendário nacional”, declarou.

O saldo positivo durante os festejos juninos também foi comemorado pelo segmento de alimentação (bares e restaurantes). O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Sergipe, Bruno Dórea, destacou a importância das ações implementadas pelo Governo do Estado para o fortalecimento do turismo local. Segundo ele, todas as iniciativas que vêm sendo realizadas desde o início da gestão do governador Fábio Mitidieri têm contribuído para que o turismo mantenha um crescimento constante.

Dórea destacou que o turismo é um trabalho contínuo, que exige manutenção de projetos e de uma programação anual de eventos, fundamentais para a progressão do setor. “Estamos começando a colher os frutos desse esforço, e que venham ainda mais resultados para que Sergipe continue nessa trajetória positiva, porque os efeitos do turismo se revelam ao longo do tempo, como resultado direto das ações realizadas”, frisou o presidente da Abrasel/SE.

Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, os números comprovam a força dos festejos juninos como vetor de desenvolvimento econômico e social. “O balanço positivo do São João 2025 mostra que Sergipe se consolida entre os maiores eventos juninos do país. Nosso estado é hoje reconhecido nacionalmente como o verdadeiro país do forró, com 60 dias de festas à beira-mar que unem tradição, segurança e alegria. Recebemos milhares de turistas, e o tempo médio de permanência aumentou, o que reflete diretamente na movimentação econômica. É um resultado fundamental para o turismo sergipano, pois fortalece a imagem de Sergipe como um destino acolhedor e repleto de experiências autênticas”, destacou.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, enfatiza que os bons resultados são fruto do planejamento estratégico adotado pela gestão estadual na promoção do destino, que desde o início da gestão do governador Fábio Mitidieri tem tratado o turismo como política pública. “O Governo de Sergipe vem atuando de forma estratégica na divulgação do nosso estado, com ações de promoção em diversas regiões do Brasil. Temos focado nas principais cidades emissoras de turistas, fortalecendo parcerias com operadoras, companhias aéreas e o trade turístico sergipano. O São João é um grande exemplo de como essa estratégia vem gerando resultados concretos, ampliando o fluxo de turistas e fortalecendo a cadeia produtiva do turismo em todas as regiões do estado”, apontou.

Ações estratégicas e parceria

Em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), a Setur ampliou a visibilidade do destino Sergipe durante os festejos juninos deste ano, por meio de uma série de ações estratégicas, como a realização de roadshows e capacitações para o trade, participação em grandes feiras de turismo nacionais, fortalecimento de parcerias com operadoras, companhias aéreas e instituições do setor, além da promoção de famtours e presstrips que aproximam profissionais e influenciadores do potencial turístico local. Somam-se a essas iniciativas o fortalecimento do calendário de eventos e o investimento contínuo em marketing e divulgação, que consolidam Sergipe como um destino cada vez mais competitivo e atrativo no cenário nacional.

O diretor-presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, explica que o objetivo da reativação da Emsetur é dividir responsabilidades com a Setur na promoção do destino Sergipe, fortalecendo a competitividade do estado na captação de eventos e na divulgação dos seus atrativos e potencial. “Quando criamos o slogan ‘Sergipe, país do forró’, buscávamos consolidar um traço da identidade sergipana, unindo turismo e cultura, algo que voltou a se destacar com os 60 dias de forró, que projetam Sergipe nacionalmente e movimentam economia, cultura e turismo. A Vila do Forró e o Arraiá do Povo são exemplos de ações que geraram transformações concretas no estado, resultado de um trabalho integrado entre diversas secretarias”, disse.

Foto: Diego Souza