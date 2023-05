CRESS-SE celebra Dia do/a Assistente Social e empossa Nova Gestão

Em comemoração ao Dia do/a Assistente Social, celebrado em 15 de maio, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) realizou nessa quarta-feira, 17, no Auditório do Senac, um evento que reuniu os/as assistentes sociais de Sergipe. Durante o evento, foi realizada a solenidade de posse da nova diretoria do CRESS-SE, Gestão “Seguiremos Atentos e Fortes em Defesa do Serviço Social” para o triênio 2023-2026”.

O tema comemorativo do 15 de maio deste ano tem como mote: “Serviço Social, necessário para o Brasil!”, onde o Conjunto CFESS/CRESS celebra os 30 anos do Código de Ética da/o Assistente Social, bem como o aniversário da Regulamentação Profissional (Lei 8662/1993).

Produções Teóricas

O encontro iniciou com a Mesa de Abertura: “A Produção Teórica do Serviço Social em Sergipe: exposição e lançamento de livros”, tendo como mediador o vice-presidente reeleito do CRESS-SE, Wallison Hipólito. Iniciando o debate, a autora Ana Paula Leite Nascimento, que é assistente social do IFS – Campus Lagarto e pós-doutora em Educação pela UFS falou sobre o seu livro “Juventudes em Cena no Cotidiano Escolar: Movimentos de (re)reprodução de silenciamentos, regulações de gênero, subversões e resistências”.

Na sequência, o autor Júlio César Lopes de Jesus, assistente social do INSS-SE e doutor em Política Social (UnB), debateu sobre seu livro “O Serviço Social na previdência social brasileira: as ofensivas do capital e as resistências coletivas”.

Já a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFS e doutora em Ciências Humanas/UFSC, Catarina Nascimento de Oliveira, reforçou as Produções Teóricas do PROSS-UFS, que englobam diversos livros e pesquisas na área do Serviço Social.

Encerramento da Gestão 2020-2023

O conselheiro reeleito do CRESS-SE, Aloísio Júnior, realizou durante o evento um discurso de encerramento da Gestão “É Preciso Estar Atento e Forte 2020-2023”, com apresentação do resumo das principais atividades realizadas. “É o fim de uma gestão, mas não da luta. Esses colegas permanecerão contribuindo com a emancipação da sociedade. Essa gestão que se encerra sai vitoriosa, por todas as lutas empenhadas, pelas ações realizadas, que contribuíram para a valorização do Serviço Social Sergipano”, disse em seu discurso.

Posse da Nova Diretoria do CRESS/SE

A conselheira reeleita Indiana Vieira, realizou a leitura da posse da nova gestão “SEGUIREMOS ATENTOS E FORTES EM DEFESA DO SERVIÇO SOCIAL (2023-2026)”, que assume de 17 de maio de 2023 a 17 de maio de 2026.

No discurso de posse, a presidente reeleita do CRESS-SE, Dora Hora Horlacher, enfatizou as lutas e ações da Gestão que se encerra e destacou que a luta pelo Serviço Social em Sergipe continua na nova Gestão. “Vamos continuar intensificando a nossa função precípua, que é a fiscalização, bem como efetivar a política de gestão de trabalho e intensificar a política de combate à inadimplência. Também vamos continuar fazendo incidência política, ampliar a ocupação dos espaços do Conselhos de Direitos e Conferências. Agradeço ainda a participação de todos/as e reforço que o CRESS-SE ficou marcado e fez história na Gestão que se encerra e continuará fazendo com a nova gestão que se inicia”, afirmou.

Além de Dora Rosa, compuseram a mesa de posse durante a solenidade: a representante da Associação Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Vera Núbia; a representante do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFS, Larissa Feitosa; o coordenador-geral do Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse), Ygor Machado; a diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFS e representante do reitor da UFS, Valter Joviniano, Martha Suzana Cabral; a chefe do Departamento de Serviço Social da UFS, Maria Cecília Tavares; o presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) de Sergipe, Valdiosmar Santos; e a secretária de Assistência Social de Neópolis, Carla Lemos.

Ao final do evento, foram apresentados/as todos/as conselheiros/as que compõem a Gestão 2023-2026.

CONFIRA MEMBROS DA GESTÃO “SEGUIREMOS ATENTOS E FORTES EM DEFESA DO SERVIÇO SOCIAL 2023-2026” DO CRESS SERGIPE:

Presidenta – Auxiliadora Rosa Horlacher

Vice-Presidente – Wallison Hipólito

1ª Secretária – Indiana Vieira

2ª Secretária – Liliana Aragão

1º Tesoureiro – Aloísio Júnior

2ª Tesoureira – Karen Licia

Conselho Fiscal – Suellen Emilly

Conselho Fiscal – Natália Dalto

Conselho Fiscal – Antônio Braz

SUPLENTES:

1º Suplente – Ricardo Marques

2ª Suplente – Izabel Almeida

3ª Suplente – Sandra Gomes

4ª Suplente – Ana Flávia

5ª Suplente – Elenice Bezerra

6ª Suplente – Amanda Araújo

7ª Suplente – Ingrid Waleska

8ª Suplente – Anna Karlla

9ª Suplente – Carolina Sampaio

Ascom/CRESS-SE