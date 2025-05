CRESS Sergipe celebra o Dia da (o) Assistente Social com evento sobre justiça ambiental

CRESS Sergipe celebra o Dia da (o) Assistente Social com evento sobre justiça ambientalEm alusão ao Dia da(o) Assistente Social, celebrado em 15 de maio, o Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe 18ª Região (CRESS-SE) realiza uma programação especial que destaca o papel da categoria nas lutas sociais e ambientais. A principal atividade acontece no próprio dia 15, das 8h às 12h, no auditório do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE-SE), em Aracaju, com o tema nacional: “A gente defende a justiça ambiental para combater a desigualdade social!”.

A proposta do evento é fortalecer o debate sobre a atuação do Serviço Social diante do agravamento da crise ambiental e das desigualdades que atingem principalmente as populações vulnerabilizadas. Na ocasião, será realizada exposição de produções teóricas, além da distribuição de um documento orientador elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), contendo sugestões de atividades, análises de conjuntura e indicações culturais como poesias, filmes e músicas.

A programação comemorativa também inclui a presença da categoria em espaços institucionais. No dia 14 de maio, assistentes sociais participarão de sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe, às 9h, já às 14h, a homenagem acontece na Câmara Municipal de Aracaju. No dia 23 de maio, às 14h, na Casa dos Conselhos, haverá um encontro de conselheiras (os) representantes do CRESS-SE, no Conselho de Direito.

Para a presidenta do CRESS Sergipe, Dora Rosa Horlacher, a data vai além da comemoração. “Neste 15 de maio, mais do que comemorar, é preciso reafirmar o compromisso ético e político do Serviço Social com a justiça ambiental. Assistentes sociais que atuam em territórios atingidos por desastres e desigualdades ambientais convivem com a violação de direitos diariamente. Nosso evento é um chamado à reflexão crítica, ao fortalecimento da luta coletiva e à valorização da profissão”, destacou. As ações integram a agenda nacional do Conjunto CFESS-CRESS, reforçando o compromisso da categoria com a transformação social e a defesa de direitos.

A programação no dia 15 de maio contará com duas palestrantes de referência nacional:

– Ivanete Boschetti – Professora titular aposentada da Escola de Serviço Social da UFRJ, com pós-doutorado na França e no Brasil. Mesmo após a aposentadoria, segue orientando trabalhos de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação da instituição.

– Nailsa Araújo – Professora titular do Departamento de Serviço Social da UFS, doutora pela UFRJ e pós-doutora em Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (UTAD/Portugal). É líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Marxismo e Serviço Social – NEPMASS.

Texto e foto assessoria