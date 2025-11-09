Criança de 2 anos e mulher de 45 morrem após se engasgar em Sergipe

Dois casos de pessoas que morreram após se engasgar, foram registrados em Sergipe, esta semana.

Na última sexta-feira (07), uma criança de apenas de dois anos, morreu após sofrer um engasgo no Assentamento Caio Prado, município de Estância.

As informações são de que a criança deu entrada na Unidade Pediátrica do Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), em Aracaju, após ser transferida do Hospital Regional de Estância, após parada cardiorrespiratória.

No Huse, o garoto foi assistido por uma equipe multiprofissional, e passou por exames e avaliação de especialidades, mas não resistiu.

O corpo da criança foi liberado pelo IML na manhã deste sábado para o sepultamento.

O outro caso de engasgo foi registrado no município de Umbaúba, quando na última segunda-feira, uma mulher, de 45 anos, também morreu após se engasgar enquanto fazia uma refeição.

O corpo dela também foi recolhido pelo IML.