Criança de apenas um ano morre após ser atropelada em Monte Alegre

Uma criança de apenas um ano de idade morreu na noite dessa quinta-feira (06), após ser atropelada na cidade de Monte Alegre.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o acidente ocorreu, quando o motorista de um veículo, que era amigo da família, dava ré e não percebeu que a criança estava atrás do carro.

A PM informou ainda que a criança foi socorrida pelo próprio motorista do carro e levada ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem permaneceu no local e prestou toda a assistência necessária aos familiares e em seguida foi conduzido à Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.