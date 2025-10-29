‘Criança Feliz, Futuro Melhor!’ idealizado pelo vereador Heitor Lukas é realizado em Socorro

A iniciativa idealizada pelo vereador Heitor Lukas promoveu um dia de diversão, cidadania e união para as famílias da comunidade

O vereador Heitor Lukas realizou, no último sábado, 25, a 1ª edição do evento ‘Criança Feliz, Futuro Melhor!’, na Rua 57/52, no bairro Marcos Freire 2, no município de Nossa Senhora do Socorro. A ação levou alegria, brincadeiras e atividades recreativas para as crianças, marcando um momento histórico de retomada das festividades comunitárias que há anos não aconteciam na localidade.

Idealizado por Heitor Lukas, o evento foi pensado para proporcionar momentos de lazer e convivência entre as famílias, fortalecendo os laços comunitários e reafirmando o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento social do bairro. Além da diversão, o encontro representou a realização de um sonho antigo da população, que recebeu com entusiasmo a iniciativa.

O vereador destacou o empenho de sua equipe e agradeceu o apoio do prefeito Dr. Samuel Carvalho, da primeira-dama Adriana Carvalho, do vice-prefeito Elmo Paixão, do senador Alessandro Vieira, do futuro senador André Moura, do deputado estadual Jorginho Araújo e de Rogério Alves, que representou a deputada Delegada Katarina. Segundo Heitor Lukas, a união de esforços é essencial para garantir mais qualidade de vida, oportunidades e um futuro melhor para as crianças e famílias do Marcos Freire 2.

