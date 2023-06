Crianças e pais recebem orientação sobre prevenção acidentes com fogos

A queima de fogos de artifício durante os festejos juninos é uma das tradições deste período. Mas, se eles não forem de qualidade ou manuseados de forma adequada, o que era para abrilhantar a festa pode provocar graves acidentes, como incêndios, queimaduras, amputações, perda de visão e lesões auditivas, principalmente, nas crianças. Para evitar situações dessa natureza, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) está realizando uma ação do Projeto São João Seguro na programação do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, para crianças e familiares, com a intenção de orientar sobre os cuidados necessários.

O coordenador do projeto, o subtenente BM Luiz Marinho, explicou que essa é a primeira vez do projeto no Arraiá do Povo e que a expectativa é atender uma média de 500 crianças durantes os finais de semana de festa. “Nossa intenção é mostrar, de forma lúdica, para o maior número de crianças, os perigos que esses fogos de artifícios podem trazer. Eles adoram os fantoches e utilizamos desse método de educação infantil para informar e fixar na mente deles os cuidados que eles devem ter”, disse.

O militar ressaltou ainda que os pais devem ficar atentos ao manuseio dos populares ‘traques’ e ‘bombinhas’ de baixo impacto, que podem ser vendidos a pessoas com menos de 18 anos, mas que também causam danos. No Brasil, já foram registrados acidentes com crianças que desmontaram traques e bombinhas para confeccionar artefatos mais potentes”, finalizou o coordenador.

Iniciativa aprovada

Para a mãe da pequena Luiza, a psicóloga Vanessa Ferreira, criança é um canal de comunicação e o projeto é uma forma de educar de maneira atrativa. “O Corpo de Bombeiros está de parabéns pela iniciativa. Trabalho em hospital e sei a importância do conhecimento do manuseio de fogos de artifício, principalmente para crianças, que nem sempre têm noção do perigo”, parabenizou.

Já Alice Azevedo, avó do Bento, de 7 anos, ficou encantada com a maneira que foi transmitida a informação para as crianças. “Até eu fiquei paradinha prestando atenção na apresentação. Não podemos negar a nossas crianças a informação, e quando ela é passada de uma maneira tão leve, por meio de brincadeira e teatro, eles gostam e levam o conhecimento para frente”, disse a aposentada.

Projeto

E com o intuito de prevenir os acidentes com fogos de artifício e fogueiras durante o período dos festejos juninos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe realiza entre os meses de maio a junho o Projeto São João Seguro. A iniciativa leva a alunos das escolas públicas e particulares de todo o estado orientações sobre a prevenção de acidentes e conhecimentos de primeiros socorros e os cuidados com o uso de fogos de artifícios de todas as classes. Até o momento, mais de 25 mil crianças já foram orientadas.

Dicas de segurança

Confira algumas dicas de segurança para o uso de fogos de artifício e fogueiras:

– Compre apenas em locais especializados e liberados pelo Corpo de Bombeiros;

– Siga as indicações de idade e uso do fabricante;

– Crianças só devem fazer uso de fogos com a supervisão de um adulto;

– Não carregue fogos no bolso nem armazene em casa, pois podem causar acidentes;

– Solte fogos em locais seguros, afastado de pessoas, veículos e postos de combustíveis;

– Não solte fogos dentro de latas, garrafas ou tubulações;

– Evite soltar os fogos em contato direto com as mãos ou próximo ao rosto

– Evite soltar fogos próximo a animais, pessoas idosas ou com sensibilidade ao barulho e luminosidade;

– Não tente pular a fogueira, pois há risco de cair e sofrer queimaduras graves;

– Fogueiras devem estar longe de matas, produtos inflamáveis ou fiação elétrica;

– Não deixe fogueira acesa sem supervisão.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, os festejos acontecem em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e Bairro 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

Os festejos juninos realizados pelo Governo de Sergipe têm o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, além de apoio da Energisa e do MOB.

Foto: Erick O’Hara