Crianças se encantam e aprovam a Vila da Criança na Orla de Atalaia

A infância é uma das fases mais importantes da vida e as crianças, pequenas apenas em tamanho, têm muitas opiniões, vontades e desejos. Foi pensando nelas como pequenos cidadãos que merecem espaço, atenção e respeito que o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), promoveu a Vila da Criança, com programação diversa e inclusiva, com o objetivo de abraçar todas as crianças e suas individualidades.

O pré-adolescente Pedro Henrique Passos, de 13 anos, achou tudo incrível. “Tem muito brinquedo para a gente brincar. Eu estava com medo de ir na roda gigante, mas venci meu medo. Tem os jogos, e eu nunca vi um evento de criança ter videogame, que é uma coisa que muitos meninos e meninas gostam”, reforçou.

A irmã de Pedro, Helena Maria Passos, também se encantou com a vila. “A vila é muito boa, eu amei, principalmente porque tem jogos, e é tudo de graça. Nunca vi uma roda gigante tão grande como essa. Está sendo muito bom, tem brinquedos para todas as idades, o que é muito bom”, elogiou a menina.

A pequena Maria Luisa de Campos, 5, já foi à Vila da Criança três vezes, e gostou muito do espaço. “Estou achando muito legal, gostei de todos os brinquedos”, contou.

Assim como ela, Evelyn Santos, 10, também aproveitou o evento. “Estou achando muito legal, divertido e interessante. Gostei mais da Arena Gamer”, destacou.

A jovem Sofia Santana, 12, estava curiosa para conhecer alguns brinquedos. “Eu quero brincar no touro mecânico, que é bem divertido, e também vim visitar a Arena Gamer, que parece bem legal”, confessou. A prima dela, Laura Evelyn, 8, também queria conhecer os brinquedos infláveis. “Nós vamos na roda gigante e nos brinquedos infláveis. Eu estou achando muito divertido”, disse a menina.

Vila da Criança

Além do Aquário de Recreação, a Vila da Criança conta com programação artística, Arena Gamer, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matias