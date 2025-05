Cristiano Cavalcante celebra realização da Caravana em Sergipe em Ilha das Flores

Nesta quarta-feira (28), o deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) fez um pronunciamento na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), comemorando a chegada da Caravana Sergipe ao município de Ilha da Folha. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e foi realizado na na última terça-feira (7) na Escola Estadual Manoel Antônio Pereira, localizada na Praça Santo Antônio.

A 4ª edição edição do programa realizado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), reunindo vários serviços gratuitos para a população.

“O Ciranda Sergipe encabeçado pela secretária de Assistência Social Érica Mitidieri, leva cidadania e dignidade ao todo povo sergipano. A nossa princesa do Baixo São Francisco foi agraciada ontem com essa grande ação do Governo do Estado”, celebra

A população de Ilha das Flores contou durante todo o dia, atendimentos da Iguá e da Energisa para adesão à tarifa social, da Defensoria Pública, ações de programas como o Opera Sergipe 1 e 2, CIN Inclusiva com a emissão da Carteira de Identidade Nacional, vacinação, atendimento de saúde bucal, serviços nas carretas da saúde do homem e da mulher, oficinas para a primeira infância, entrega dos cartões do programa CMAIS, avaliação antropométrica e o tradicional momento de beleza para a população.

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões