Cristiano Cavalcante solicita pavimentação asfáltica de rodovia que liga Capela e Aquidabã

O deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), líder do governo na Assembleia Legislativa, protocolou a Indicação nº 92/2025, solicitando ao Governo do Estado a pavimentação asfáltica da SE-160, no trecho que liga os municípios de Capela e Aquidabã.

“Com a viabilidade da obra, a distância entre os municípios será reduzida em mais de vinte quilômetros, beneficiando diretamente a população, garantindo comodidade, agilidade e qualidade de vida para quem precisa seguir de um município a outro, além de facilitar o escoamento da produção agrícola”, explicou o parlamentar.

Cristiano explica que a região entre Capela e Aquidabã possui uma grande variedade de culturas agrícolas, com destaque, principalmente, para a pecuária, incluindo leite e gado de corte, abacaxi, milho, mandioca e cana-de-açúcar.

“Muitos produtores dessa região comercializam seus produtos em Capela e Aquidabã. Além disso, a distância para cidades como Nossa Senhora das Dores e Itabaiana será reduzida, garantindo agilidade e permitindo o escoamento eficiente da produção, principalmente, de abacaxi, de gado de corte e leite, além de produtos como milho, mandioca e cana-de-açúcar”, concluiu o deputado.

Da Assessoria