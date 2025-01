Cristiano Viana é empossado para o seu segundo mandato como prefeito de Simão Dias

Na manhã desta quarta-feira, 1 de janeiro, a cidade de Simão Dias vivenciou uma significativa cerimônia de posse dos eleitos, marcando um novo capítulo na gestão municipal.

A programação teve início com uma celebração religiosa na Igreja Matriz de Senhora Sant’Ana, presidida pelo padre Eder Dias, que invocou bênçãos e orientação divina para os novos gestores.

Em sequência, ocorreu a posse do prefeito Cristiano Viana (PT), do vice-prefeito Renaldo Prata (PP) e dos 12 vereadores na Câmara Municipal, onde foram reafirmados os compromissos com o desenvolvimento do município.

Em discurso de posse, o prefeito destacou o seu compromisso com Simão Dias e frisou que vai continuar promovendo melhorias em prol da população local.

“Hoje pela manhã, vivi um momento especial e emocionante ao tomar posse como prefeito de Simão Dias, ao lado do meu vice, Renaldo Prata, e dos vereadores eleitos. Com o coração cheio de gratidão e esperança, reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando com dedicação para transformar a vida da nossa gente”, expressou.

Cristiano Viana também agradeceu a Deus e ao povo pela conquista do segundo mandato em Simão Dias. “Essa nova jornada será guiada pelo amor à nossa terra e pela vontade de fazer mais e melhor. Vamos, juntos, construir uma Simão Dias ainda mais forte, acolhedora e cheia de oportunidades para todos. Obrigado a cada um de vocês que confia e acredita no nosso trabalho. Agora, é hora de seguir em frente com coragem e união”, concluiu.

A posse é evento de grande importância para o município, pois fortalece a democracia local e inspira a esperança de uma administração comprometida com o bem-estar da população. É um momento que renova a confiança nos rumos políticos de Simão Dias.

