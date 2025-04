Cristinápolis celebra seus 143 anos com grande festa para o povo no dia 24 de abril

Cristinápolis se prepara para viver um dos momentos mais esperados do ano: a grande festa em comemoração aos seus 143 anos de emancipação política. O evento acontecerá no dia 24 de abril, a partir das 15h, na Praça do Forródromo, com uma programação especial e gratuita para toda a população.

A celebração contará com shows de grandes atrações como Jonas Esticado, Silfarley, Alma Gêmea, Gang do Samba e É o Tchan, além de um time de talentos locais que vão animar a festa: Tonho Boca, Rayan do Fluxo, Geninho da Sofrência, Belo – Boquinha de Açúcar, Banda da Cana Brava, Jackson da Sofrência, Bonde da Galera, Thiago Swing e Dominguinhos Sergipano.

Além de marcar a história e o crescimento do município, a festa reforça o compromisso da gestão com a valorização cultural e o bem-estar do povo cristinapolense. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis, por meio das secretarias municipais e do slogan que tem guiado a atual administração: Governo do Povo, Cidade de Todos.

Venha comemorar conosco! Cristinápolis é um povo de histórias que celebra suas vitórias.

Texto e foto assessoria