Cristinápolis receberá a 61ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na próxima sexta-feira

Conhecido culturalmente pelo trabalho das tradicionais “fazedoras” de vassoura, o município de Cristinápolis será beneficiado com a 61ª edição da caravana itinerante do ‘Sergipe é aqui’. Marcado economicamente pela produção de frutas, a cidade, com pouco mais de 17 mil habitantes, receberá o programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), que levará mais de 160 serviços para toda a população.

Ao longo de toda a sexta-feira, 7, os moradores do município serão beneficiados com uma variedade atendimentos como emissão de documentos como Ofícios, CNI, CPF, CNH, Certidão de Nascimento e IDJovem; exames de sangue e de imagem; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; cadastro para cirurgias pelo Opera Sergipe; emissão do Passe Livre e Bolsa Família; matrícula online em escolas públicas; avaliação bucal para detecção de câncer, entre outros. Todos os atendimentos estarão concentrados nos arredores da Escola Municipal De Educação Infantil Prefeito Leônidas De Oliveira Santos.

Para o governador Fábio Mitidieri, o programa surge como uma maneira de afirmar ainda mais o compromisso do governo com a escuta ativa, a eficiência na gestão e a valorização de cada município. “O ‘Sergipe é aqui’ é um programa que busca aproximar cada vez mais o Governo e os sergipanos, escutando, atendendo e entregando resultados de verdade. Nosso objetivo é descentralizar os serviços, fortalecer os municípios e mostrar que o Governo de Sergipe está presente em cada canto do nosso estado”, enfatizou.

Já o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em estar ainda mais próximo da população. “Cristinápolis vai receber um grande mutirão de cidadania, com atendimentos, orientações, serviços e oportunidades que chegam ainda mais perto da população”, destacou.

Segundo o prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus, receber a caravana do ‘Sergipe é aqui’ consolida um momento importante para a cidade, porque aproxima o Governo do Estado da população e permite que o povo tenha acesso direto a vários serviços importantes sem precisar sair do município. “A nossa expectativa é muito positiva, tanto da gestão quanto da população, porque esse tipo de ação reforça a parceria entre o município e o estado, fortalece as políticas públicas e leva mais oportunidade para o nosso povo”, disse.

