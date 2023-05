Crocheteiras da Serra do Machado promovem desfile em Aracaju

Peças produzidas pelas crocheteiras da Serra do Machado, ganham destaque na passarela do festival a Arte de Ser Mãe

Desfile colaborativo, em parceria com o Senac, acontece no sábado, 13 de maio, no RioMar Aracaju

Com o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao trabalho das artesãs assistidas pela Fundação Pedro Paes Mendonça, o RioMar Aracaju promove o desfile ‘Serra do Machado Feita à Mão’, no próximo sábado, 13 de maio, às 18h, na Praça de Eventos Mar.

O desfile terá como diferencial a apresentação de uma grande variedade de peças confeccionadas em crochê, uma tendência que está em alta no mundo da moda e que é uma marca registrada do artesanato da Serra.

O evento foi produzido a partir de um intercâmbio promovido pela FPPM, entre as crocheteiras e o SENAC/SE. Sob a orientação da professora Karine Sá, alunos egressos dos cursos ‘Técnico Modelista de Vestuário’ e ‘Estilista de Moda’, ministraram oficinas sobre design, cor, estilo, combinações e noções de modelagem.

Ao término das oficinas, utilizando as técnicas ofertadas durante o intercâmbio, as artesãs desenvolveram as peças em crochê que serão apresentadas no desfile “Serra do Machado Feita à Mão”.

Na passarela do festival A Arte de Ser Mãe, os modelos da Serra do Machado e os alunos egressos do SENAC/SE irão mostrar as tendências da crocheteria em vestidos, blusas, croppeds, saias e acessórios, em um desfile colaborativo. O acesso ao evento é gratuito.

A produção do desfile também rendeu um ensaio fotográfico batizado com o nome “Raízes”. O resultado do trabalho realizado com modelos nativos da Serra do Machado e regiões vizinhas, além dos alunos do Senac, está exposto na Feira do Crochê da Serra do Machado até o dia 23 de maio, na Praça de Eventos Rio, no RioMar Aracaju.

Foto. Lally Alves

