Cultura geek ganha destaque no Shopping Jardins em Aracaju

Nova operação do centro de compras oferece diversos itens para os fãs de histórias em quadrinhos, mangás, games, filmes e outros produtos da indústria criativa

Se você conhece o jovem Monkey D. Luffy, provavelmente é ou convive com uma das milhões de pessoas que apreciam as histórias em quadrinhos japonesas. “Os itens com o protagonista do mangá One Piece são um dos mais procurados atualmente”, afirma a empresária Sabrina Araújo, co-fundadora da Super Mundo, multimarcas especializada em produtos do universo geek. Assim como Pikachu, Naruto e outros personagens da cultura pop oriental, o jovem com corpo de borracha tem conquistado fãs em todo o planeta e contribuído para o crescimento do chamado ‘mercado geek’, inclusive no Brasil e, mais especificamente, em Sergipe.

Estima-se que o Brasil tem, hoje, o quinto maior público consumidor de mangás e animes do mundo e, por aqui, Naruto e One Piece são os mais populares. Indo além desses fãs de histórias em quadrinhos e animações japonesas, a cultura geek inclui também os amantes de tecnologia, filmes, séries, animes, super-heróis, games e de outros elementos da cultura pop. E este amplo universo não para de crescer.

A expectativa é que até 2025, existam 3,6 bilhões de jogadores no planeta, por exemplo. E o Brasil também tem se destacado no segmento de games. Reunindo mais de 100 milhões de jogadores, o país reúne o quinto maior público gamer do mundo, que movimentou cerca de 2,7 bilhões de dólares em 2022, de acordo com a empresa Newzoo.

Super Mundo

Conectado com este movimento cultural, de escala mundial, o Shopping Jardins amplia o seu mix de produtos oriundos da indústria do entretenimento e brinda a população da capital sergipana com mais uma operação voltada à cultura geek. Localizado próximo à loja Renner, o quiosque Super Mundo dispõe de um diversificado acervo de itens colecionáveis, action figures (bonecos), objetos de decoração, utilitários, peças do vestuário e acessórios temáticos.

Há dois anos, a multimarcas criada em Sergipe dedica-se a levar produtos criativos aos amantes da cultura pop. Somando quatro operações no Estado, incluindo a recém-inaugurada no Shopping Jardins, e uma na Bahia, a empresa mantém-se conectada com os lançamentos da indústria criativa e está sempre em busca de novidades para os consumidores de todas as idades. “A pedido do público, temos ampliado o nosso mix da cultura gamer e do universo infantil”, pontua Sabrina Araújo.

Luminárias, t-shirts, bonés, pulseiras, chaveiros, bustos, bonecos, cofres, garrafas, copos, canecas e mochilas com personagens de séries, mangás, animes, histórias em quadrinhos, games, filmes e séries – como Harry Potter, Homem Aranha, Pantera Negra, Capitão América, Hulk, Super Mario, Naruto, One Piece, Star Wars, Procurando Nemo, Hello Kitty e Monstros SA – são alguns dos itens disponíveis.

Fandom

O Super Mundo soma-se a outras operações do Shopping Jardins que buscam aproximar os fãs da cultura pop às obras de entretenimento que eles apreciam. Confira:

Piticas – Localizada próximo à Praça de Alimentação Jardins, a loja dispõe de uma ampla variedade de camisetas, acessórios e itens colecionáveis inspirados em super-heróis e personagens amados pelo público de todas as idades.

Imaginarium – A loja especializada em presentes criativos está situada próximo ao Café São Braz e dispõe de produtos voltados aos amantes do cinema, plataformas de streaming, séries, livros e filmes icônicos como Friends e Harry Potter.

Loja das Mágicas – Além de jogos, cards, cubos mágicos e fidget toys, o quiosque localizado no mall em frente ao GBarbosa conta também com action figures e miniaturas de aviões e carros.

My Rock – O estilo de vida de quem aprecia o rock´n roll inspira as peças do vestuário, artes gráficas, canecas, acessórios, objetos de decoração e os demais itens disponíveis no quiosque instalado em frente à loja Vivara.

Ri Happy – Na loja que é referência em brinquedos, o público de todas as idades também encontra action figures, jogos de tabuleiro e outros itens com personagens da cultura pop.

Castelo Mágico Store – Pelúcias, bonecos e jogos com personagens infantis são algumas das atrações do quiosque instalado em frente ao Bob´s, na Praça de Alimentação Arcos.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação