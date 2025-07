Curso de Corte e Costura em Areia Branca promove empoderamento gestão do prefeito Talysson

Areia Branca, Sergipe – A Prefeitura de Areia Branca, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, concluiu com sucesso o curso de Corte e Costura, que proporcionou aprendizado, empoderamento e novas oportunidades para as mulheres da cidade. A iniciativa, integrada à gestão do prefeito Talysson de Valmir, teve como foco capacitar mulheres para o mercado de trabalho, incentivando o empreendedorismo e a independência financeira.

Durante o curso, as participantes desenvolveram habilidades técnicas essenciais, além de fortalecerem a autoestima e autonomia, criando novas possibilidades para geração de renda e melhoria da qualidade de vida.

“O encerramento desse curso representa muito mais que um aprendizado técnico. É uma vitória para todas as mulheres que acreditaram no projeto e na possibilidade de transformar suas vidas por meio da capacitação e do empreendedorismo”, afirmou o prefeito Talysson de Valmir, ressaltando a importância do investimento em políticas públicas para a valorização da mulher.

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres segue comprometida com ações que promovam oportunidades reais e fortaleçam o protagonismo feminino em Areia Branca. Novos projetos de capacitação e apoio ao empreendedorismo feminino estão previstos para os próximos meses.

Esse projeto reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento social e a inclusão produtiva, alinhado às políticas públicas de combate às desigualdades e promoção da igualdade de gênero.

Para mais informações sobre as ações da Prefeitura de Areia Branca, acesse o site oficial Prefeitura de Areia Branca.

Texto e foto assessoria