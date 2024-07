Curso gratuito de informática básica é oferecido à comunidade de Santa Rosa de Lima

Por Alice Fernandes

Pessoas da comunidade de Santa Rosa de Lima, localizada a pouco mais de 31 km da capital, terão a oportunidade de fazer cursos gratuitos de informática básica. A ação é feita em parceria com a administração municipal, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e diversos outros órgãos governamentais, através da Sala do Empreendedor. As aulas começaram nesta última quarta-feira (17) e estão sendo disponibilizadas nas unidades móveis instaladas na sede do Município.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópia do RG e CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade. As aulas ocorrerão de 20 de agosto a 14 de outubro, com uma carga horária total de 160 horas, distribuídas nos períodos da manhã e tarde. As atividades serão realizadas na “Unidade Móvel de Informática”, equipada para oferecer uma excelente experiência de aprendizado.

Esta iniciativa é uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir novas habilidades e investir no próprio futuro, e visa promover além da inclusão digital, a capacitação para o mercado de trabalho. Para mais informações, procurar os coordenadores do Curso na Sala do Empreendedor. Também participam da iniciativa FIES, Qualifica Sergipe, Secretaria de Estado Do Trabalho, Emprego e Empreededorismo, FAT e Governo Federal.

