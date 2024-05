Curso para segurança de eventos, promovido pelo CBM/SE recebe o apoio da FAMES

O presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Alan Andrelino, e o superintendente Gledson Oliveira, receberam, nesta segunda-feira, 6, na sede da Federação, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Silvio Guimarães. O objetivo do encontro foi discutir sobre o apoio ao Curso de Elaboração de Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico para Eventos Temporários, promovido pelo CBMSE, para servidores dos municípios do estado.

O evento será realizado entre os dias 13 e 15 de maio, das 8h às 12h, no auditório da Secretaria de Estado da Administração (Sead), com o objetivo de orientar os municípios sobre o processo de licenciamento para a realização dos eventos alusivos aos festejos juninos.

Para participar do evento, os municípios devem realizar a inscrição disponível no link: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdg434IYr2NVp3Qw7SbAqAQs_eWYQpjFoc47d3Xr_7F6sDVSg/closedform . De acordo com o comandante, o curso vai instruir os servidores das prefeituras a elaborar projetos para a realização de eventos com a estimativa de um público acima de 3 mil participantes, pois abaixo desse número não há necessidade de apresentação de projeto.

O presidente Alan Andrelino parabenizou a iniciativa do Corpo de Bombeiros e colocou a FAMES à disposição para a realização do curso. “É fundamental garantir a segurança da população durante esses eventos, e essa ação demonstra um compromisso com o bem-estar de todos. A FAMES apoia e reconhece a importância dessa ação, demonstrando um comprometimento conjunto com a segurança e o ordenamento dos eventos públicos municipais”, declarou Andrelino.

