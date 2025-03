Curso promove novos olhares e narrativas sobre as artes manuais tradicionais e contemporâneas

Até dia 16 de março estão abertas as inscrições para o curso “Construção de Novas Narrativas através da Arte Têxtil Contemporânea” uma jornada de ensino-aprendizagem com 5 workshops de 6 horas cada e 1 exposição coletiva.

Aproveitando as infinitas possibilidades que a Arte Têxtil oferece e o fato dela estar entranhada nas histórias pessoais e familiares de todas nós, nós propomos a promover novos olhares e novos artistas, fomentando a cena cultural com a ampliação dos debates sobre artes manuais tradicionais, ancestralidades, nosso cotidiano e a Arte contemporânea.

Os workshops serão realizados no Espaço Inculca iniciam no dia 22 de março e se encerram no dia 26 de abril, sempre aos sábados das 8h às 14h. O espaço está localizado na rua Dr. Álvaro Dias Galvão, 173, bairro Inácio Barbosa

As inscrições para as 30 vagas serão feitas online e o link do formulário está disponível no link bit.ly/4kzlocS até às 23h59 do dia 16 de março de 2025.

A atividade é uma ação gratuita, realizada através do Edital nº 07/2023 – ILMA FONTES DEMAIS LINGUAGENS, realizado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe-FUNCAP/SE, Governo Federal, possível graças a Lei Complementar Federal nº 195/2022, Decreto Regulamentador n° 11.525/2023, e, do Decreto Federal de Fomento a Cultura nº 11.453/2023.”

Sobre o curso

O curso “Construção de Novas Narrativas através da Arte Têxtil Contemporânea” se propõe a promover uma religação dos saberes tradicionais e das raízes familiares de cada uma das/os participantes com um novo olhar sobre a Arte em nosso tempo social e histórico.

Além disso, ao estimular a criatividade e novas formas de narrar a própria trajetória, reinterpretando vivências e conhecimentos tradicionais de forma revalorizada, buscamos contribuir para o desenvolvimento do pensamento criativo e a ampliação da capacidade de inovação do indivíduo.

Quem pode se inscrever?

° Entusiastas de artesanato: Pessoas que gostam de criar itens feitos à mão, como roupas, acessórios e decorações.

° Estudantes de moda: Interessados em aprender técnicas têxteis para aprimorar suas habilidades de design de moda.

° Professores e educadores: Em busca de novas maneiras de ensinar arte e criatividade aos alunos.

° Arteterapeutas: aqueles que buscam uma nova forma de expressão artística pessoal.

° Grupos sociais que desejam participar de atividades criativas juntos. A arte têxtil pode ser terapêutica e relaxante.

° Comunidades locais: Oficinas de arte têxtil também podem servir como eventos de construção de comunidade.

° Todos aqueles que buscam ampliar e desenvolver suas habilidades artísticas, aprofundar seu conhecimento na área de Arte e explorar sua expressão criativa, expressando ideias, emoções e perspectivas por meio da Arte

Ao promover um ambiente enriquecedor, onde diferentes perspectivas culturais e criativas se entrelaçam, buscamos ampliar e inspirar novos olhares e sociabilidades. Reconhecendo a dificuldade, mas também a importância de propor um público diversificado, visamos com isso enriquecer o diálogo e a empatia social por meio da Educação Artística oferecida.

Quem ministra os workshops

A idealização do curso é de Valéria Machado, socióloga, artesã, bonequeira, produtora cultural, pesquisadora das artes tradicionais. Além de Valéria também ministram os workshops: Rafaela Rodrigues, educadora popular, produtora cultural, fotógrafa e Ju Agreste, dona da Re-talhos, artesã, costureira, educadora popular.

Texto e foto assessoria