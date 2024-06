Cursos gratuitos: Senac com inscrições abertas em Aracaju e Lagarto

O Senac em Sergipe está com inscrições abertas para cursos gratuitos nas unidades de Aracaju e Lagarto, por meio do Programa de Gratuidade Senac (PSG), que tem como público-alvo pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos federais na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados.

Aracaju

A matrícula deve ser feita, presencialmente, até o dia 25 de junho/2024 (terça-feira), na central de atendimento do Centro de Educação Profissional Carlos Alberto Sampaio, localizado à Av. Ivo do Prado, 564 – São José. O atendimento é de 08h às 18h e o preenchimento das vagas é por ordem de chegada do candidato.

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 26 de junho na página https://www.se.senac.br/psg/category/editais-abertos/

O curso, de 60 horas, começa em 01 de julho e será concluído em 22 de julho. As aulas acontecerão de segunda a sexta, de 18h às 22h, no salão de beleza da unidade. Para se inscrever é preciso ter ensino fundamental incompleto e idade maior ou igual a 18 anos. No ato da inscrição o candidato deve apresentar cópia e original de RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

Lagarto

Já na unidade Senac Lagarto, na região centro-sul de Sergipe, o curso é de Corte e Escova. A inscrição deve ser feita, presencialmente, até o dia 26 de junho/2024 (quarta-feira), na central de atendimento da unidade que fica na Rua Raimunda Reis, 140 (Praça dos Três Poderes – Laudelino Freire) que funciona de 08h às 21h. O preenchimento das vagas é por ordem de chegada do candidato.

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 27 de junho na página https://www.se.senac.br/psg/category/editais-abertos/

O curso, de 40 horas, começa em 03 de julho. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas, de 08h às 11h, na própria unidade. Para se inscrever é preciso ter ensino fundamental completo e idade maior ou igual a 16 anos. No ato da inscrição o candidato deve apresentar cópia e original de RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Os alunos menores de 18 anos selecionados devem comparecer no ato da matrícula com o responsável legal que deve apresentar cópia e original do RG.

