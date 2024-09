Cursos gratuitos: Senac Tobias Barreto oferta 125 vagas em sete diferentes cursos

Até sexta-feira, 13 de setembro, os interessados em fazer algum curso do Senac no povoado Brasília ou na sede em Tobias Barreto, ou ainda nos municípios de Poço Verde e Itabaianinha podem efetuar a inscrição no portal www.psg.se.senc.br . São qualificações e capacitação nas áreas de beleza, moda, gestão, turismo e comércio.

Na unidade do Senac, na sede de Tobias Barreto, estão sendo ofertados três cursos. Para agente de informações turísticas são 20 vagas, destinadas a pessoas com 16 anos de idade ou mais e Ensino Fundamental completo, com aulas iniciando no dia 7 de outubro, até dia 17 de dezembro deste ano, no período da manhã.

Já para operador de caixa, também são 20 vagas, mas as aulas acontecem à noite, somente nas quintas e sextas-feiras, de 10 de outubro até 18 de fevereiro de 2025. Os interessados têm que ter o mínimo de 16 anos e Ensino Fundamental completo.

Para o curso de recepcionista, os interessados podem ter a partir de 15 anos e está cursando o Ensino Fundamental para pleitear uma das 20 vagas ofertadas, cujas aulas acontecerão às segundas, quintas e sextas-feiras, no período noturno.

Povoado Brasília

Em parceria com a Associação das Bordadeiras do Povoado Brasília, em Tobias Barreto, o PSG abriu 15 vagas para técnicas avançadas de bordado e crochê, cujas aulas serão às segundas e terças-feiras pela manhã, de 7 de outubro até 11 de março de 2023. Também serão 15 vagas para estilista de moda, com aulas às quartas, quintas e sextas-feiras, no período de 9 de outubro a 11 de julho de 2025.

Poço Verde

Em Poço Verde estão sendo ofertadas 20 vagas para assistente administrativo, para alunos matriculados no Colégio Estadual Professor João de Oliveira. A idade mínima é de 15 anos e o interessado deve ter o Ensino Médio incompleto para acompanhar as aulas noturnas, a partir do dia 10 de outubro até 13 de dezembro deste ano.

Itabaianinha

Em convênio com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, foram abertas 25 vagas para o curso de técnico em estilismo. As aulas acontecerão na Associação da Confecção de Itabaianinha Sergipe (Acise), no Polo Moda do município, nas tardes de segundas, terças e quartas-feiras, de 7 de outubro deste ano até 17 de março de 2026. Os interessados devem ter de 16 anos acima e Ensino Fundamental completo.

Informações complementares e sobre documentação, e inscrição, estão disponíveis no portal do PSG www.psg.se.senac.br . Quem finalizar a matrícula e desistir do curso, ficará impossibilitado de se candidatar a outro curso gratuito por seis meses.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE