Curta-SE celebra a diversidade do cinema iberoamericano com mostra competitiva

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se) viveu nesta sexta-feira, 7, um dia marcado pela celebração da diversidade do cinema ibero-americano e pela troca de experiências entre realizadores e profissionais do audiovisual. Em sua 24ª edição, o evento, realizado pela AVBR Produções, com patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura, reafirmou seu papel como um dos mais importantes espaços de valorização e difusão do cinema independente na região.

A programação começou logo pela manhã, às 10h, com a tradicional roda de conversa matutina no Cine Walmir Almeida, reunindo os realizadores dos filmes exibidos no dia anterior. O encontro promoveu um espaço de diálogo sobre processos criativos, linguagens e desafios da produção audiovisual. Simultaneamente, ações voltadas à sustentabilidade envolveram alunos da Escola Estadual Augusto Maynard, no bairro São José, e do Centro de Excelência Governador Augusto Franco, no bairro Santos Dumont, no plantio de 50 mudas nas áreas internas das unidades. A iniciativa integra as ações realizadas por meio do patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura, e contou com a parceria do vereador Breno Garibalde, reforçando o compromisso com a responsabilidade ambiental.

À tarde, o Memorial de Sergipe Professor Jouberto Uchôa, localizado na Orla da Atalaia, foi palco das sessões especiais de curtas-metragens, às 14h30 e às 16h, seguidas pela Mostra Competitiva de Curtas Iberoamericanos, iniciada às 18h30. Entre os títulos exibidos estiveram “O que vi”, de Victor Abreu; “No início do mundo”, dirigido por Camilla Osório de Castro; e “Puzzleak”, do espanhol Kote Camacho, produções que destacaram a pluralidade de temas e narrativas que marcam o cinema contemporâneo da região.

Paralelamente, o público pôde acompanhar o masterclass online “Pitching para rodadas de negócios de conteúdo audiovisual”, conduzido por Rafael Sampaio, diretor do BrLab, a principal plataforma de desenvolvimento audiovisual da América Latina. A atividade começou às 14h30 e abordou estratégias para apresentações concisas e eficazes de projetos em ambientes de mercado e coprodução internacional.

A produtora executiva do Curta-Se, Deyse Rocha, destacou a importância do encontro. “O Curta-SE sempre foi um espaço de formação, troca e estímulo à criação. Trazer para o festival uma atividade voltada ao aprimoramento da apresentação de projetos é contribuir para o fomento e a profissionalização do setor”, disse.

Estudante de cinema, Camile de Morais, contou que já conhecia o Curta-Se e que já esteve prestigiando o festival em duas edições, esta é a terceira. “Eu gosto muito da variedade dos conteúdos. Hoje, por exemplo, teve documentários, um filme mais futurista, e isso abrange muita gente. Um aspecto que gostei, enquanto estudante de cinema, foi a fotografia, que eu acho que está com uma qualidade muito boa, o som também. O curta ‘Mestrinhos’ merece destaque, porque o jeito que ele desenhou as cenas, falas, fez com que nós, enquanto público, nos envolvesse muito e rápido”, disse Camile.

Um outro estudante de cinema que também estava prestigiando a programação desta sexta-feira, Frances Costa, disse que já esteve em outra edição do Curta-Se, mas que essa está ainda mais completa e democratizada. “Essa edição está ainda melhor. Também foi muito melhor divulgada. Tenho gostado muito dos curtas que estou vendo, ainda não consegui ver os longas. O curta de Jessica Lima tem uma edição surpreendente, bem agitada e dinâmica. Gostei bastante”, completou.

Encerrando a programação do dia, às 20h15, o público conferiu a Mostra Competitiva de Longa Iberoamericano, com a exibição do filme “Papagaios”, do diretor carioca Douglas Soares.

Curta-Se 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas e rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções