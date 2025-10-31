Curta-SE 24 estreia com filme “O Agente Secreto” e show de Alice Caymmi nesta segunda

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se) chega à sua 24ª edição, celebrando o melhor da cultura brasileira, entre cinema e música, de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju. A noite de abertura, no dia 3 de novembro, no Teatro Tobias Barreto, promete emocionar o público com uma programação especial, que combina a estreia nacional do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e o show Para Minha Tia Nana, de Alice Caymmi.

O Festival, realizado pela AVBR Produções e patrocinado pela Petrobras e Ministério da Cultura, promove toda a programação gratuita, com entrada solidária apenas na Cerimônia de Abertura. A participação nessa noite especial depende da troca antecipada de ingressos mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que acontece no dia 1º de novembro, das 10h às 17h (ou até se esgotarem), na lateral administrativa do Teatro Tobias Barreto.

A edição 2025 traz o tema “Amor Fati – território do querer”, que celebra a vida e a arte de forma plena. “Abrir o Curta-SE com cinema e música é reafirmar o poder da arte em nos conectar e emocionar. É uma forma de celebrar experiências que vão além da tela”, destaca a diretora do Festival, Rosângela Rocha.

A noite de abertura começa com a estreia de O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura. Com estreia oficial marcada para 6 de novembro, o filme foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. Nesta noite, o público ainda poderá prestigiar a participação especial de Geane Albuquerque, estrela do filme, e do homenageado especial do festival nesta edição, Matheus Nachtergaele.

Em seguida, o palco do Tobias Barreto será ocupado por Alice Caymmi, que presta homenagem à tia Nana Caymmi no espetáculo Para Minha Tia Nana. Acompanhada do pianista Eduardo Farias, Alice revisita clássicos como Resposta ao Tempo, Só Louco, Suave Veneno e Oração ao Tempo. O show conecta o legado de Nana à identidade artística de Alice, em uma apresentação marcada por emoção, memória e poesia.

A produtora executiva, Deyse Rocha, reforça que ser parte da maior seleção pública de cultura da Petrobras é motivo de muito orgulho. “O Curta-Se 24 reafirma seu papel como plataforma de difusão, formação e intercâmbio cultural, levando o nome de Sergipe ao circuito iberoamericano por mais um ano”, reafirma.

No dia 4 de novembro, a programação se estende pelo dia inteiro: pela manhã, o Cine Walmir Almeida recebe sessões voltadas ao público infantil e a Mostra Acessibilidade, promovendo inclusão por meio do audiovisual. À tarde, o Memorial de Sergipe apresenta sessões de curtas-metragens, incluindo a Mostra Competitiva Sergipana, que destaca produções locais como O Armário de Gisélia, Sergipe Way – Do Barro ao Mangue e Sonata Beladona. À noite, o destaque é o longa-metragem iberoamericano Morte e Vida Madalena, de Guto Parente.

Paralelamente, entre os dias 5 e 7 de novembro, ocorre no Hotel Real Classic o VIII Congresso Internacional das Coalizões pela Diversidade Cultural, reunindo representantes de países como Paraguai, Nigéria, Espanha, Austrália e Brasil, para debater os desafios da diversidade cultural na era digital.

Ao longo de toda a semana, o Curta-SE 24 apresenta uma ampla variedade de mostras competitivas de curtas e longas ibero-americanos, trailers, webséries, videoclipes e filmes universitários. Além das sessões, o festival promove masterclass com especialistas em pitching, curadoria cinematográfica e mercado audiovisual, com a participação de nomes como Kênia Freitas, Izabel Cruz, Marcelo Ikeda e Rafael Sampaio.

No domingo, 9 de novembro, o Festival se despede com uma celebração cultural. A cerimônia de premiação acontece às 18h30, no Cine Walmir Almeida, e é seguida de shows de Zé Ibarra e Patrícia Polayne, encerrando uma semana de intensa troca cultural e experiências artísticas.

A agenda completa do festival está disponível nos perfis oficiais no Instagram: @avbrproducoes e @festivalcurtase, e no site oficial www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

O Festival conta com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet; apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional de Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções