Curta-SE lança concurso para escolher VT de divulgação do festival

O vencedor terá seu vídeo em todas as ações de divulgação do Festival e receberá prêmio de R$ 1mil

Chegando em sua 23ª edição, o Curta-SE – Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe – o maior festival de cinema do Estado e além fronteiras, está realizando pela primeira vez o concurso Deixe sua marca no VT do Curta-SE. As inscrições para envio do material já estão abertas e acontecem até às 23h59 do próximo domingo, 22 de dezembro.

“O vencedor terá o seu vídeo na divulgação da 23ª edição do Curta-SE e receberá uma premiação em dinheiro no valor de mil reais. O regulamento e inscrições do concurso estão disponíveis no link que se encontra na bio do Instagram da AvBr Produções, o @avbrproducoes” explicou a produtora executiva do Curta-SE, Deyse Rocha.

O grande desafio que o concurso propõe é criação do VT que vai divulgar o Curta-SE 23 que acontece de 13 à 15 de janeiro no Teatro Tobias Barreto e no Cine Vitória. “O Curta-SE completa 23 anos de história e inovação na promoção da sétima arte. A realização deste concurso de vinhetas é mais uma iniciativa inovadora e que busca estimular a criação deste conteúdo por estudantes e profissionais do audiovisual que queiram demonstrar seus talentos”, destacou Deyse.

Com o tema “Curta Sergipe”, a edição de número 23 do festival conta com o apoio cultural da AVBR Produções e acontece através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/ Audiovisual, financiado pela Funcap/ SE, Governo do Estado, Governo Federal.

Texto e foto Miza Tâmara