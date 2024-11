Curta-SE lança site que resgata a memória de filmes sergipanos

Um dia para, literalmente, ficar na história do audiovisual sergipano. Nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, nasce o Projeto Memória e Preservação de Curtas Sergipanos, no Curta-SE. O site vai reunir um pouco da história do maior festival de cinema do nosso Estado, o Curta-SE – Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe, ao longo de mais de duas décadas de existência.

O projeto leva a chancela de produção cultural da AvBr Produções e reúne inúmeras obras de realizadores que mostram, além da história do audiovisual sergipano, muitos elementos da nossa cultura. A página virtual se propõe a reviver, através de muitos curtas-metragens, momentos que marcaram a história do audiovisual sergipano.

“Como os curtas-metragens têm uma vida útil muito curta, literalmente, ainda mais hoje, em tempos em que está tudo muito “full time”, com o avanço das tecnologias digitais, além das limitações impostas por festivais, resolvemos fazer este resgate da nossa história com os filmes sergipanos que foram exibidos e/ou premiados no festival, ao longo desses vinte e dois anos”, conta Deyse Rocha, da AVBR Produções.

Ainda de acordo com a produtora cultural, o projeto é lançado no momento em que o Curta-SE está às vésperas de chegar à sua 23ª edição. “É a mais uma janela que se abre, dando visibilidade aos curtas que fizeram história no festival, e que fazem parte da cultura do nosso estado”, explicou Deyse.

Todo este acervo audiovisual está concentrado na página https://curtase.org.br/curta-se.preservacao-de-memorias/. A plataforma conta com recursos de acessibilidade, tornando-o acessível para todos. Constantemente serão incluídos novos curtas-metragens, fazendo com que o público tenha acesso à diversas obras sergipanas que foram exibidas e/ ou premiadas nas diversas edições do festival.

O Projeto Memória e Preservação de Curtas Sergipanos é realizado através da lei Paulo Gustavo, Edital nº 008/2023 da Prefeitura Municipal de Aracaju/Funcaju e pelo Governo Federal, por meio da Lei Complementar Federal nº 195/2022, Decreto Regulamentador nº 11.525/2023, e do Decreto Federal de Fomento à Cultura nº 11.453/2023.

Por Miza Tâmara – foto assessoria