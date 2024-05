CUT e SINTESE distribuem 121 cestas a servidores de Maruim com salários atrasados

As servidoras e os servidores do município de Maruim, no interior de Sergipe, estão passando por necessidades extremas.

Por conta de irresponsabilidade nas gestões passadas, houve um acúmulo de dívidas, referentes ao INSS. Para cobrar o pagamento desta dívida, a Justiça bloqueou as contas da Prefeitura de Maruim no dia 12 de fevereiro.

Desde então, várias categorias de trabalhadores do município estão sem receber seus salários.

Muitos servidores com Cargos Comissionados não receberam os salários de fevereiro, março e abril/2024. Existem servidores efetivos sem receber os salários de março e abril, outros não receberam o salário de abril.

A situação caótica é encarada com muita preocupação, assim, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) e o Sintese chegaram a distribuir, na semana passada, 121 cestas básicas entre as famílias de trabalhadores com salários atrasados.

Em busca de uma solução para o problema, a CUT e o SINTESE se reuniram com a gestão municipal na segunda, dia 6 de maio.

Na reunião, estavam presentes Fernando Arimatéria, Procurador do município de Maruim, Maria Eunice secretária de Educação, Adriana Maynard, secretária de Gabinete, o diretor de Finanças, Jeferson, o secretário de Finanças José Américo e o prefeito Gilberto Maynard.

Diretora da CUT Sergipe e do SINTESE, Emanuela Pereira acompanhou a reunião em busca de uma solução ao problema.

“Através de liminar, a Prefeitura conseguiu a garantia de desbloqueio das contas, mas o efetivo desbloqueio ainda não se concretizou. O prefeito garantiu que assim que a conta da prefeitura for desbloqueada, serão pagos os salários atrasados de todos os servidores”, declarou a diretora da CUT Emanuela Pereira.

“Pedimos ao prefeito para que ele se organize, planeje e trabalhe para que esse problema se resolva e nunca mais se repita. Os trabalhadores não podem ficar sofrendo sem seus salários e chegarmos ao ponto de distribuir cestas básicas. Isso não pode mais acontecer”, registrou Emanuela Pereira.

Foto assessoria

Por Iracema Corso