CUT-SE participa de assembleia de fundação da Unisol Sergipe

A assembleia de fundação da Unisol Sergipe aconteceu na noite da quinta-feira, dia 21 de agosto, na sede da Advocacia Operária, em Aracaju.

“Estamos empenhadas e empenhados em nos fortalecer. Essa parceria é uma soma de lutas, é uma soma de conquistas, e cada objetivo que a gente alcança é uma vitória. A gente precisa aproveitar esses momentos para nos fortalecer. Da mesma forma como já ocorre em âmbito nacional, a CUT Sergipe vem fortalecendo a economia solidária também aqui no nosso estado e esta já é uma parceria muito promissora”, declarou a dirigente CUTista e uma das coordenadoras do Coletivo de Economia Solidária da CUT, Maria do Carmo.

O presidente da Unisol Brasil, Arildo Mota, esteve presente na assembleia de fundação da Unisol Sergipe. “Já são 25 anos de Unisol Brasil. A gente deseja para a Unisol Sergipe muita luz, muita luta, o desafio de fazer o diálogo na base, e conte conosco, com a própria CUT e com todas as unidades da Unisol”.

Arildo Mota contou que no dia 4 de setembro será realizado o Congresso da Unisol que pretende fundar unidades nos demais estados da federação brasileira.

O presidente da Unisol Sergipe, Anderson Cardoso, destacou que este é um momento muito importante para a economia solidária no Estado. “A Unisol Sergipe vai abrir um novo horizonte para os nossos empreendimentos econômicos e solidários, tanto da parte do apoio institucional como na representação política destes empreendimentos”, declarou Anderson.

Sobre a UNISOL Brasil

A UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários) é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos e de abrangência nacional, que atua, de forma democrática, em defesa dos interesses da classe trabalhadora, pela melhoria das condições de vida e trabalho, tendo compromisso com a justiça social e a democracia.

A missão da UNISOL Brasil é organizar, representar e articular, de forma ampla e transparente, as cooperativas, associações e outros empreendimentos auto gestionários da economia solidária, promovendo a interoperação, a igualdade social e econômica, a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável.

Com informações da UNISOL Brasil e da Unicopas

Texto e foto Iracema Corso