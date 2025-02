Danielle e prefeito de Propriá discutem ações para combater à violência contra a mulher

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, e o prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, se reuniram, nesta segunda-feira, 3, para tratar da tentativa de feminicídio registrada na cidade do Baixo São Francisco no último domingo, 2. No encontro, os gestores também discutiram a atuação conjunta entre o Estado e o Município para fortalecer o combate à violência contra a mulher.

“Assim que tomamos conhecimento do caso, mobilizamos nossa equipe da Diretoria de Proteção à Mulher da SPM para acompanhar a situação e verificar o estado de saúde da vítima, além de colocar a secretaria à disposição. Esperamos que o homem que cometeu esse crime bárbaro seja preso e responda pelo seu ato”, afirmou Danielle Garcia.

A secretária também ressaltou a importância da parceria entre a SPM e o Município para o desenvolvimento de políticas para as mulheres. “Conversei com o prefeito sobre ações concretas para o município, visando, principalmente, fortalecer a luta pelo fim de qualquer tipo de violência contra a mulher. Estamos comprometidos em implementar medidas eficazes e garantir que casos como esse não se repitam. Quero agradecer ao prefeito Luciano por ter se mostrado solícito e engajado nessa luta. Violência contra a mulher é inaceitável, e vamos trabalhar juntos para combatê-la”, salientou.

O prefeito Luciano de Menininha reforçou o compromisso de promover uma gestão que priorize as políticas para as mulheres. “Vamos trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal e a SPM para que a gente dê fim a todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Inclusive, agradecemos a secretária por entrar em contato conosco e colocar a SPM à disposição para que possamos fortalecer os Organismos de Proteção à Mulher do nosso município”, ressaltou o gestor.

Ascom Delegada Danielle Garcia