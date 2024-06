Danielzinho e Quadrilha Meu Xamego animam a tarde desta quinta

Apresentações gratuitas acontecem no dia 13 de junho, a partir das 17 horas, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

O Dia de Santo Antônio no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), será celebrado ao som de muito forró e com o colorido e o bailado da quadrilha junina Meu Xodó. Nesta quinta-feira, 13 de junho, às 17h, o cantor e sanfoneiro Danielzinho Jr. sobe ao Palco Eneva na Praça de Alimentação Jardins e brinda o público de todas as idades com um pocket show gratuito. Já às 19 horas, os quadrilheiros da Meu Xamego apresentam-se na Vila do Povo, localizada na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga. O acesso também é gratuito.

A programação junina do Shopping Jardins segue até o final do mês e, neste sábado, 15 de junho, acontece o Arraiá Kids. A diversão para os matutinhos e as matutinhas será realizada na Vila do Povo, com animação da banda Sol Kids. O acesso será gratuito. Basta caprichar no traje típico da garotada e aproveitar.

Aos domingos, acontece o Viva Música Especial, em homenagem aos ritmos nordestinos e, no dia 16 de junho, a partir das 18 horas, a banda RockXote promete colocar todo mundo para dançar na Praça de Alimentação Jardins.

Quermesse da Serra do Machado na Praça Girassol (em frente à loja Cacau Show), Vila do Povo com cenários para fotos e feirinha de artesanato na Praça Orquídea e Lounge ao lado da Portaria A integram o roteiro junino do Shopping Jardins. E além das tradicionais opções de compras, gastronomia e lazer do empreendimento, os momentos de diversão das famílias contam também com o Parque Fazendinha TacTacs na Praça de Eventos Ipê e o parque inflável Big Fun no Estacionamento B.

