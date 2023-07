Danilo de Joaldo garante parcerias para a 8ª edição do Moda Mix

Na última terça-feira (18), o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, esteve em Aracaju onde se reuniu com a equipe da Fecomércio e do Sebrae, visando firmar parcerias para a realização do 8º Moda Mix – o maior evento de moda de Sergipe.

A participação da Fecomércio se dará através do programa “Vai Turismo”, que como o próprio nome já diz, visa capacitar e fortalecer o setor, nas cidades participantes. Já o Sebrae, que também é um parceiro forte do município, entra como realizador do evento, junto com a gestão municipal e a Associação da Confecção do Município de Itabaianinha (ACISE), mostrando a importância de entidades privadas e poder público andarem de mãos dadas.

“Nossa gestão está sempre correndo atrás de novidades, de parcerias e recursos, para deixar Itabaianinha sempre em evidência, como a potência que é. Temos uma cidade de comércio forte, indústria têxtil gigante e o Moda Mix é fruto disso tudo. Por isso, sou muito grato à Fecomércio e ao Sebrae, parceiros de longa data”, declarou o prefeito Danilo.

Ainda na Fecomércio, o gestor aproveitou para divulgar uma grande novidade: o Natal Iluminado de Itabaianinha. O projeto, que já é realizado todos os anos na capital do estado, agora chega ao município do sul sergipano.

“Teremos um investimento de aproximadamente R$ 500 mil reais para a realização do Natal Iluminado, o que deixará nossa cidade ainda mais linda, vai atrair turistas e com certeza vai fortalecer o setor econômico da região. Quero agradecer novamente à Fecomércio, por atender nosso pedido e realizar mais esse sonho”, finalizou Danilo.

Foto assessoria