Dayson Lima vem sendo cotado para ocupar uma cadeira na Câmara de Tomar do Geru

O nome de Dayson Lima vem sendo bastante cotado para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Tomar do Geru

O agora candidato a vereador de Tomar do Geru pelo União Brasil, Dayson Lima, mais conhecido como “Dayson de Zé Rivaldo”, vem se destacando cada vez mais na política do município. Filiado ao partido União Brasil, o candidato ressalta que a escolha da legenda se deu por enxergá-la como um espaço de novas oportunidades para jovens políticos que querem contribuir com o desenvolvimento local.

Através do esporte, da promoção de novas formas de emprego que gerem renda para os geruenses e da participação ativa em projetos sociais, Dayson vem consolidando uma caminhada voltada à melhoria da qualidade de vida. Um exemplo disso é a construção da arena, que tem como objetivo proporcionar renda, lazer e valorização cultural da cidade.

Dayson também tem sido reconhecido por sua proximidade com a população, sempre buscando entender as necessidades da comunidade e encontrar soluções. Com um perfil jovem e inovador, ele pretende levar para a Câmara Municipal uma visão de futuro, defendendo projetos que valorizem o potencial local e incentivem o empreendedorismo, especialmente entre os jovens. Sua atuação tem sido marcada pelo compromisso de fazer uma política mais participativa e conectada com a população de Tomar do Geru.

Fonte e foto assessoria