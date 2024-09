DE DESACREDITADO A ACREDITADO: HOSPITAL DE CIRURGIA GANHA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EM ATO SOLENE

Em um dia que ficará registrado na história, após uma reestruturação que chama a atenção do Brasil, o Hospital de Cirurgia (HC) ganhou, em ato solene, a certificação de Acreditado Nível 1 – que atesta a qualidade dos serviços de saúde prestados na instituição – da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Carregado de emoção, o evento aconteceu na tarde desta terça-feira, 24, e reuniu diretoria, colaboradores e autoridades.

Além da entrega da certificação, a solenidade contou com um ato ecumênico, com mensagens de representantes das religiões Católica, Espírita e Evangélica para celebrar o momento tão marcante do Cirurgia – o primeiro hospital filantrópico de Sergipe, o único que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), a conquistar Acreditação, o que significa que a instituição atende às normas da principal certificadora da qualidade dos serviços de saúde do Brasil. No país, dos 7.309 hospitais existentes, somente 6% (439 unidades) têm alguma certificação, seja da ONA ou de outras entidades certificadoras, conforme aponta a Associação Brasileira CIO Saúde (ABCIS).

Em 98 anos de vida, o HC é responsável por inúmeros ineditismos na saúde sergipana, sendo referência em atendimento de média e alta complexidade para a Rede Estadual, principalmente nas especialidades de Cardiologia, Ortopedia, Oncologia e Neurocirurgia. Desde novembro de 2018, a instituição está sob Intervenção Judicial a pedido do Ministério Público de Sergipe (MPSE).

A interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, não escondeu a emoção de ver o HC receber a Acreditação. “A entrega simbólica desta certificação representa o compromisso de cada profissional que integra o HC, que, diariamente, buscou a evolução, se adequar aos padrões exigidos pela ONA, que demonstrou um comprometimento exemplar com o cuidado seguro e humanizado, revelando o amor que tem por este quase centenário HC. É a concretização de todo um trabalho feito há seis anos. Foram várias entregas de leitos reformados e qualificados, aumento de salas de cirurgias, melhora de tecnologias, com a aquisição de ressonância e acelerador de radioterapia. Selamos isso tudo com esse atestado da ONA de que cuidamos muito bem dos nossos pacientes”, disse.

Reconhecimento da ONA

A Acreditação da ONA é uma metodologia de avaliação voltada para o setor da saúde, que examina, rigorosamente, se a instituição pratica os padrões de qualidade e segurança reconhecidos internacionalmente. Representante da ONA, a gerente de Operações Gilvane Lolato destacou que a conquista da certificação pelo Cirurgia demonstrou o comprometimento do hospital.

“A Acreditação no Brasil não é obrigatória. É voluntária. Então, primeiro, existe o fato de a instituição querer esse processo de Acreditação. O hospital buscou esse reconhecimento externo de sua assistência, do quanto o atendimento prestado aqui é seguro. E estamos falando de um hospital filantrópico que não tem muitos recursos, então, acaba precisando de uma gestão muito eficiente para conseguir um resultado como esse. O Cirurgia conquistou a Acreditação, justamente, porque batalhou, tem um modelo de gestão super efetivo. A gestão faz toda diferença e neste hospital fez”, ponderou a gerente da ONA.

Transformação do HC

Durante a solenidade, a interventora relembrou a trajetória do Cirurgia até a conquista da Acreditação. O HC quase fechou as portas devido a diversas dificuldades ocasionados por má gestão, mas viu a sua história mudar com a decretação da Intervenção Judicial e passou por uma profunda transformação administrativa, financeira e assistencial.

“Quem dissesse a quase seis anos atrás que hoje o Cirurgia seria um hospital Acreditado, não tenho dúvidas que seria alvo de chacotas e risos. Como um hospital que era abarrotado de carências e de problemas, mas muitos problemas, conseguiria alcançar tamanha façanha? O nosso HC tinha tudo para ter um final de novela triste. Mas viu o seu destino mudar e ainda bem que mudou. Somos case de sucesso nacional do Projeto de Reestruturação de Hospitais do Proadi-SUS. Multiplicamos e muito o número de cirurgias, consultas e exames. E, detalhe, sem ampliar o número de leitos de internamento”, relatou.

Apoio de colaboradores e parceiros

Além de uma gestão atuante, para Márcia Guimarães, o diferencial do Cirurgia foi a dedicação dos funcionários. “Por isso, em nome de nossa diretora assistencial, Mirella Dornelas, e da nossa gerente do Escritório de Qualidade, Elizayne Santos, duas mulheres que abraçaram com dedicação o projeto de Acreditação e o disseminaram entre todas as lideranças e colaboradores do hospital, agradeço profundamente cada esforço. E em nome do nosso diretor técnico, doutor Rilton Morais, e do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Luciano Passos, estendo meus sinceros agradecimentos pelo trabalho que todos vêm realizando ao longo desses anos”, ressaltou.

Márcia Guimarães também fez questão de pontuar que as conquistas do Cirurgia foram alcançadas graças ao apoio de vários parceiros. “Tudo isso só foi possível graças a diversas mãos, seja dos nossos colaboradores e de nossas dezenas de parceiros, como o Governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério Público Estadual e Federal, Tribunal de Justiça e de Contas, parlamentares, que enviam recursos de emendas, e diversas outras entidades públicas e privadas que entenderam que o nosso Cirurgia precisava de ajuda e que, agora sim, viam que toda ajuda enviada é aplicada de forma correta, apresenta resultados concreto. Por isso, registro o meu muito obrigada”, disse.

Treinamentos e qualificações

Para conquistar a honraria, além da reestruturação, o Cirurgia se preparou para se adequar aos requisitos do Manual Brasileiro de Acreditação. Lideranças e colaboradores do hospital trabalharam durante dois anos para alcançar o Nível 1 de qualidade e segurança da assistência ao paciente exigidos pela ONA.

“Fácil não foi. Se fosse, não seriam apenas 6% dos hospitais do Brasil Acreditados. A gente vem se preparando para a busca deste selo desde o início do processo de reestruturação, no final de 2018. A gente vem aprimorando não só a parte física e equipamentos, mas os nossos processos também, protocolos foram criados e revisados, treinamentos, mas muitos treinamentos foram executados”, declarou a diretora Assistencial do Cirurgia, a enfermeira Mirella Dornellas.

A diretora exaltou, em seu discurso, o trabalho primoroso feito pela equipe de profissionais do HC. “Tudo isso foi feito com extremo engajamento de uma equipe incansável para alcançarmos esta qualidade. Muito mais do que merecido, este selo foi conquistado. Hoje, dedico os meus sinceros agradecimentos a vocês que escreveram esse mais lindo capítulo da história do nosso HC. Vocês são incríveis”, afirmou.

