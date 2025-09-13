De forma grandiosa, Moda Mix 2025 tem início em Itabaianinha

De forma grandiosa, a Moda Mix 2025 começou nesta sexta-feira, 12 de setembro, no Polo Moda de Itabaianinha. O evento, que segue até domingo, 14, reúne empresários, lojistas, atacadistas, sacoleiros e visitantes de várias regiões, consolidando-se como o maior encontro da moda sergipana.

A abertura foi marcada por desfiles de grandes marcas, apresentando novas coleções e tendências que prometem movimentar o mercado nos próximos meses. Além da passarela, o espaço se transformou em um ambiente de networking, encontros estratégicos e oportunidades de negócios, fortalecendo o setor e ampliando conexões entre fabricantes e compradores.

Com uma programação diversificada, a Moda Mix 2025 se firma como um momento de destaque para o segmento têxtil, não apenas lançando novidades, mas também fortalecendo a economia local e reafirmando Itabaianinha como polo criativo e inovador no cenário da moda.

Texto e foto assessoria