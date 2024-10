SAMUEL DIALOGA COM EMPRESA VENCEDORA DE CONCESSÃO DA DESO SOBRE MELHORIAS NO SANEAMENTO DE SOCORRO

Nesta terça-feira (15), o deputado estadual e prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), se reuniu com membros da diretoria-executiva da Iguá Saneamento, empresa vencedora da concessão da Deso. O tema central da conversa foi o saneamento básico do município de Socorro, discutindo a necessidade de melhorias no serviço e a possibilidade de investimentos futuros.

Neste momento, segundo Samuel, é vital manter um diálogo aberto com a empresa, que ficará responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 74 municípios sergipanos, incluindo Socorro. “Existem muitas melhorias a serem feitas no nosso município referente ao saneamento básico, a prioridade é o bem-estar do povo socorrense, então nos colocamos à disposição da Iguá para dialogarmos sempre que for preciso e melhoramos, de forma prática, a qualidade do serviço ofertado em Socorro”, pontuou Samuel.

O projeto da Iguá Saneamento prevê R$ 6,3 bilhões em investimentos nos 35 anos de contrato, a expectativa é que novos recursos sejam destinados ao município de Socorro ao longo destes anos.

Também participaram da reunião o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), o deputado estadual Jorginho Araújo (PSD) e o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento, Milton Andrade.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago