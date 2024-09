Décio consolida liderança na sucessão da prefeita Lara com ampla vantagem nas pesquisas

Décio de Lara está consolidado como o principal nome para suceder a Prefeita Lara Moura, uma das gestoras mais bem avaliadas do estado de Sergipe. De acordo com a pesquisa registrada no TSE sob o número SE-04968/2024, Décio desponta com 69,87% dos votos válidos, mostrando uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado, que aparece com 30,13%. Esses números revelam que o povo de Japaratuba já decidiu: quer continuar avançando.

A gestão de Lara Moura transformou Japaratuba em diversas áreas, com destaque para as obras de infraestrutura, melhorias na saúde e avanços na educação. Esse legado de sucesso está diretamente ligado ao trabalho de Décio, que foi secretário de Obras e Infraestrutura, liderando grandes projetos, como a pavimentação de ruas, reformas de escolas e construção de praças. Seu envolvimento com a cidade e atenção às demandas locais são marcas de sua atuação.

A pesquisa também revela que, em povoados como Travessão, Décio alcança até 100% de intenção de votos, consolidando ainda mais sua liderança em todas as regiões do município. Esse apoio massivo reflete a confiança da população no trabalho realizado por Décio e no compromisso de seguir transformando Japaratuba.

A continuidade do trabalho que Lara iniciou é o principal desejo dos japaratubenses, e Décio de Lara é visto como o nome certo para garantir que a cidade continue a progredir. Com um plano de governo que visa expandir áreas como infraestrutura, educação e saúde, ele promete seguir em frente com a mesma dedicação e compromisso que marcou sua trajetória como secretário.

Faltando poucos dias para as eleições, a população de Japaratuba se mostra determinada a seguir no caminho do desenvolvimento. O apoio a Décio é um sinal claro de que os eleitores não querem retrocessos e confiam em sua liderança para continuar o legado de Lara, uma gestão amplamente aprovada e reconhecida pela transformação positiva que trouxe à cidade.

Com essa forte vantagem nas pesquisas e um histórico de trabalho comprovado, Décio de Lara caminha com confiança para a eleição, pronto para assumir a missão de levar Japaratuba a um futuro ainda mais promissor.

Fonte e foto assessoria