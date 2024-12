Decoração de Natal: Energisa orienta sobre os principais cuidados

A decoração deve ser realizada com segurança

No mês de dezembro, as famílias aproveitam a época para montar as árvores e decorar a casa. As luzes são itens indispensáveis nesse momento tão especial, porém, é preciso ficar atento a segurança dos equipamentos elétricos utilizados em casa para evitar acidentes.

O coordenador de Segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, orienta que o primeiro passo para uma decoração segura é optar por produtos de qualidade e certificados pelo Inmetro. É preciso verificar nas embalagens informações essenciais como potência, tensão e instruções de uso.

“Ao decorar a casa, é fundamental evitar que esses itens fiquem próximos de materiais inflamáveis, como papel, tecido, madeira, plástico e nunca passar por baixo de tapetes. Outro cuidado importante é sempre checar o estado dos enfeites do ano anterior, descartando aqueles com fios desgastados ou rompidos”, explica.

Ainda segundo Robson, é importante verificar o estado de conservação dos enfeites antigos e em caso de fio danificado, a orientação é não fazer reparo, é melhor substituir por outro. “Além disso, evite também conectar vários aparelhos em uma só tomada usando adaptadores em ‘T’, pois isso pode causar sobrecarga e aquecimento”, alerta o coordenador.

Para áreas externas, o cuidado deve ser redobrado. É necessário utilizar luzes que são próprias para o ambiente externo, instalando-as de forma a evitar acidentes. As luzes e fios de enfeites natalinos que não são apropriados para ambientes externos quando expostos a condições climáticas, como sol, chuva e vento, podem sofrer desgastes nos fios, aumentando o risco de acidentes, o que reforça a importância de um profissional habilitado para a instalação. Outro ponto extremamente importante a ser observado é sempre manter a distância segura da rede elétrica.

Reformas de fim de ano

Neste período, é aquele momento em que muitas pessoas fazem reformas ou pequenos reparos em casa para o fim de ano, mas é muito importante está atento aos cuidados para não sofrer acidentes na rede elétrica. Robson explica que para fazer reparos ou reformas, sejam contratados profissionais capacitados e o não uso de equipamentos de segurança e a falta de experiência são as principais causas de ferimentos e até mortes em decorrência de choques elétricos.

“É importante manter uma distância mínima de até 3 metros da rede elétrica, principalmente ao movimentar materiais metálicos, como barras de ferro, andaimes, vergalhões, escadas e arames; também é preciso ter atenção com a distância da rede elétrica em construções e manutenções de telhados; e planejar como os andaimes serão colocados, com sinalização correta quando estiver próxima à rede de energia”, enfatiza.

Confira as dicas de segurança:

Consulte um eletricista se o número de enfeites for alto para evitar sobrecarga;

Nunca deixe fios expostos, nem passe eles por baixo de tapetes ou atrás de cortinas;

Ao substituir lâmpadas do enfeite natalino, retire-o da tomada e evite puxá-lo pelo fio;

Mantenha as crianças longe dos enfeites elétricos e desligue tudo ao sair de casa;

Evite manusear enfeites ligados/energizados estando com mãos ou pés molhados.

