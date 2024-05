Defesa Civil atua para minimizar os impactos das chuvas nos municípios

Com o alerta de fortes chuvas que vai até esta quarta-feira (08), o Governo de Sergipe, por meio da Defesa Civil Estadual, segue monitorando as ocorrências e está atuando em parceria com as coordenadorias de Defesa Civil municipais. Esse acompanhamento resulta em uma ação efetiva para que, com os riscos avaliados, medidas de segurança, prevenção e ajudas necessárias sejam realizadas.

De acordo com informações da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), os municípios de Riachuelo, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Maruim, São Cristóvão, Estância, Carmópolis, Telha, Divina Pastora, Siriri e Salgado entraram em alerta e solicitaram apoio do estado para situações de enfrentamento de risco. “Nossos agentes se deslocaram a esses municípios que têm ocorrências e estamos atuando em parceria com as prefeituras”, comenta o superintendente da Supdec, tenente-coronel Luciano Queiroz.

O superintendente ressalta que a reunião estratégica realizada com os gestores municipais foi fundamental para pontuar as ações que serão postas em prática nesse período de maior incidência chuvosa. “O estado recepcionou essas informações e, de forma efetiva, levará ajuda humanitária caso seja solicitada por esses municípios. Através dos relatórios que serão encaminhados pelas prefeituras, faremos o levantamento das necessidades, para que o estado possa auxiliar esses municípios a mitigar os efeitos das chuvas”, detalha Luciano.

Ocorrências registradas

Em Riachuelo, o transbordamento do rio Sergipe causou alagamento de ruas na zona urbana do município. Já em Laranjeiras, o transbordamento do rio Cotinguiba também resultou em inundações em algumas áreas. Em São Cristóvão, a cheia do rio Paramopama também trouxe consequências nas ruas da cidade. O rio Ganhamoroba, em Maruim, e o rio Piauitinga, em Estância, transbordaram e ocasionaram alagamentos.

No município de Nossa Senhora do Socorro, a queda de um muro devido ao alagamento da rua fez com que a água invadisse três casas, além de haver registro de alagamento no povoado Bolandeira. Em Carmópolis, uma via teve que ser interditada por deslizamento de terra. Nas áreas rurais, os municípios de Telha, Divina Pastora e Siriri enfrentaram o transbordamento de riachos e rios, com a cobertura de uma ponte. Em Salgado, quatro casas foram alagadas, o que levou ao desalojamento de oito pessoas.

Diante desse cenário, a Defesa Civil Estadual está atuando de forma imediata. Segundo a Supdec, os agentes estão monitorando a situação em tempo real, além de coordenar o envio de equipes e de recursos para atender as necessidades de cada localidade. As ações incluem a distribuição de kits de emergência, a realização de limpeza e desobstrução de vias, além do monitoramento constante da situação in loco.

“Orientamos que a população fique atenta aos avisos e sigam as recomendações das autoridades locais. Estamos empenhados em garantir a segurança e o bem-estar da população sergipana. Nossa prioridade é mobilizar todos os esforços para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas e prestar o apoio necessário aos municípios”, reforça superintendente da Supdec.

Foto: Ascom Defesa Civil