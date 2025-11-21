Defesa Civil da Barra dos Coqueiros emite alerta para previsão de chuvas intensas nesta sexta

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta para a ocorrência de condições climáticas adversas nesta sexta-feira, 21, no município. De acordo com os dados meteorológicos mais recentes, há previsão de chuvas intensas com acumulados de até 51,21mm.

Diante do cenário previsto, a Defesa Civil reforça a importância da adoção de medidas preventivas por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. O órgão destaca que a intensidade das chuvas podem gerar pontos de alagamentos.

Entre as orientações da Defesa Civil, estão:

Evitar circular em áreas alagadas durante as chuvas mais fortes;

Reforçar telhados e coberturas;

Recolher objetos soltos em varandas e quintais;

Manter calhas e bueiros limpos;

Permanecer longe de árvores, postes e estruturas frágeis durante rajadas de vento;

Evitar o uso de eletrônicos conectados à tomada durante tempestade

