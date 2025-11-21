E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 21 de novembro de 2025

Aracaju, 01 de novembro de 2025

Search

Defesa Civil da Barra dos Coqueiros emite alerta para previsão de chuvas intensas nesta sexta

  • |  
d3956bf9-7dbe-4f12-9711-32ffd8de0e15

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta para a ocorrência de condições climáticas adversas nesta sexta-feira, 21, no município. De acordo com os dados meteorológicos mais recentes, há previsão de chuvas intensas com acumulados de até 51,21mm.

Diante do cenário previsto, a Defesa Civil reforça a importância da adoção de medidas preventivas por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis. O órgão destaca que a intensidade das chuvas podem gerar pontos de alagamentos.

Entre as orientações da Defesa Civil, estão:

  • Evitar circular em áreas alagadas durante as chuvas mais fortes;
  • Reforçar telhados e coberturas;
  • Recolher objetos soltos em varandas e quintais;
  • Manter calhas e bueiros limpos;
  • Permanecer longe de árvores, postes e estruturas frágeis durante rajadas de vento;
  • Evitar o uso de eletrônicos conectados à tomada durante tempestade

Texto e foto assessoria

Leia também