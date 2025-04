DEFESA CIVIL DE ARACAJU ALERTA PARA A POSSIBILIDADE DE MARÉ CHEGAR A 2,29 METROS NESTE DOMINGO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, órgão da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), alerta à população para a possibilidade de maré alta, nos próximos dias.

O aviso tem como referência os dados divulgados pela Marinha do Brasil, que indicam níveis acima de 2,2 metros de altura.

Neste domingo (27), o pico da maré pode chegar a 2,29 metros, às 16h02. O alerta também é válido para a segunda-feira (28), quando a maré deve alcançar os 2,25 metros, por volta das 16h46, o que pode provocar pontos de alagamentos em áreas críticas da cidade.

As áreas com maior influência do fenômeno são os bairros 13 de Julho, Soledade, Lamarão e Bugio. “A população deve redobrar o estado de observação e em caso de emergência, a orientação é ligar para o 199. Outra recomendação é evitar transitar em locais alagados. A nossa equipe está de prontidão e reforça o monitoramento das áreas mais sensíveis da capital sergipana”, explicou a coordenadora-geral da Defesa Civil, Valéria Bispo.

Serviço de Alerta – 40199

A população também pode receber por meio do serviço de alerta por SMS informações sobre possibilidade de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados. Para realizar o cadastro, a pessoa deve enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito.

