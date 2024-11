DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE ALERTA DE CHUVA COM POSSIBILIDADE DE RAIOS PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

A Defesa Civil de Aracaju emitiu na tarde deste domingo (24), alerta de chuva moderada, com possibilidade de incidência de raios, para as próximas 24 horas. O alerta segue em vigor até o final da tarde da segunda-feira (25).

Caso sejam observados sinais de risco, como inclinação de árvores ou postes, rachaduras, afundamento de piso ou barulhos no madeiramento do telhado, assim como qualquer outra situação de anormalidade, a população deve acionar a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que está disponível 24h.

O coordenador da Defesa Civil da capital, Robson Rabelo, orienta a população. “Encaminhamos o alerta de maneira antecipada para que a população redobre o estado de observação e adote medidas de autoproteção. Diante da possibilidade da incidência de raios, é importante evitar locais descampados e não se abrigar debaixo de árvores e postes. Mantenha-se em local coberto e seguro até que haja condição de segurança para deslocamento”, explicou.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local que deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da capital.

Foto: Ascom Semdec