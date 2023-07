Defesa Civil de Aracaju emite novo alerta de chuvas moderadas para as próximas 72 horas na capital sergipana

Com expectativa de incidência de chuva moderada, na capital, a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu, no final da tarde desta quinta-feira (06), alerta válido por 72 horas.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que os órgãos que integram o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju estão em atenção.

Segundo o boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros por dia. “Também chamamos a atenção para a possibilidade de incidência de ventos fortes nesse período, com rajadas que podem ter velocidade entre 40 km/h e 50 km/h”, alerta o secretário.

Nesse caso, entre as orientações indicadas pelo órgão está a de que a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores ou próximo a painéis de publicidade. “A força do vento pode impactar nessas estruturas, assim como em telhas de fibrocimento, por serem leves. Caso sejam observados sinais de anormalidade, a população deve acionar a Defesa Civil”, frisa Silvio Prado.

Já para as pessoas que residem próximo das áreas de encostas de morro é necessário manter atenção aos sinais de risco, como a inclinação de árvores e postes, afundamento de piso, rachaduras, movimentação de terra e outros indícios de anormalidade que possam ocorrer.

A Defesa Civil de Aracaju pode ser acionada através do serviço emergencial 199, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. As equipes, que atuam em sistema de plantão, realizam o monitoramento das áreas de risco e mantém prontidão para atendimento aos chamados que venham a ser registrados.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes e chuvas intensas.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.

Foto AAN