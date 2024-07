Defesa Civil de Laranjeiras realiza trabalho preventivo e minimiza impactos da chuva

A Defesa Civil de Laranjeiras vem realizando desde março deste ano, trabalho preventivo com ações voltadas para a limpeza de canais, esgoto e o monitoramento das encostas. Graças a essas iniciativas, as consequências graves foram minimizadas durante o período chuvoso de 2024, proporcionando mais segurança e tranquilidade para a população.

O sub-coordenador da Defesa Civil de Laranjeiras, Ivo Sobrinho, explica que o trabalho preventivo é essencial para evitar desastres. “Iniciamos as ações preventivas em março, antes do início da temporada de chuvas intensas. Focamos na limpeza de canais e esgotos para garantir o fluxo adequado das águas pluviais e no monitoramento constante das encostas, áreas que apresentam maior risco de deslizamentos”, detalhou Ivo.

Em anos anteriores, a cidade enfrentou alagamentos e deslizamentos, que resultaram em danos materiais e riscos à vida dos moradores. Este ano, porém, os impactos foram significativamente menores. “É perceptível a diferença. As chuvas fortes vieram, mas não tivemos os mesmos problemas de antes”, acrescentou Ivo.

Mesmo com os resultados positivos, a Defesa Civil de Laranjeiras mantém o alerta constante. O trabalho de monitoramento das áreas de risco continua, e a equipe está sempre pronta para agir em caso de emergência. “Estamos vigilantes 24 horas por dia. A prevenção é um trabalho contínuo, e nosso objetivo é garantir a segurança da população. Pedimos que os moradores fiquem atentos e sigam nossas orientações em caso de necessidade”, reforçou.

Além das ações preventivas, a Defesa Civil também orienta a comunidade sobre medidas de segurança e procedimentos em situações de emergência. “A participação da população é fundamental. Orientamos sobre a importância de não jogar lixo em vias públicas, não obstruir os canais e estar sempre atentos aos avisos meteorológicos”, ressaltou o sub-coordenador.

A Defesa Civil de Laranjeiras frisou que, apesar dos bons resultados até agora, o período de chuvas ainda não acabou e a população deve continuar atenta. Em caso de emergências ou para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato diretamente pelo número (79) 99653-1553.

ASCOM Laranjeiras

Foto: arquivo Defesa Civil