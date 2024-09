Defesa Civil intensifica ações de combate à estiagem e atualiza a lista de municípios em emergência

A Defesa Civil estadual intensifica suas ações para enfrentar os efeitos da estiagem prolongada e atualiza a lista de municípios em situação de emergência. Entre as cidades que passam por dificuldades devido à falta de chuvas estão Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Tobias Barreto, Poço Redondo, Carira, Poço Verde, Frei Paulo e Nossa Senhora de Aparecida. Dessas, cinco já obtiveram reconhecimento federal, enquanto Carira, Frei Paulo e Nossa Senhora de Aparecida ainda estão no aguardo.

A atuação da Defesa Civil estadual tem sido fundamental para a obtenção do reconhecimento federal, que é essencial para que as prefeituras possam acessar recursos emergenciais destinados ao enfrentamento dos impactos da estiagem. Com esse apoio, os municípios podem realizar ações imediatas de assistência à população e à água potável, por meio da Operação Carro-Pipa (OCP).

“O nosso papel é agilizar o processo de reconhecimento e assegurar que todos os municípios em situação de emergência recebam a ajuda necessária o quanto antes. A partir do reconhecimento federal destes municípios, nós encaminharemos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) relatórios técnicos detalhados para obtenção de recursos federais. Concomitantemente, iremos encaminhar a homologação ao Governo do Estado dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Tobias Barreto, Poço Redondo e Poço Verde”, completa Queiroz”, destacou o superintendente estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), tenente-coronel Luciano Queiroz.

Além disso, a Defesa Civil tem promovido, em parceria com o Governo Federal, a capacitação de agentes municipais e estaduais, ampliando a capacidade de utilização do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Isso garante que os gestores locais estejam aptos a realizar diagnósticos precisos e a elaborar solicitações de apoio de maneira eficaz.

O trabalho coordenado entre a Defesa Civil estadual e os governos municipais tem se mostrado essencial para mitigar os efeitos da estiagem, que afeta diretamente a qualidade de vida de milhares de sergipanos. “O Governo de Sergipe está empenhado em garantir que todas as cidades afetadas tenham condições de superar essa crise e que a população receba o suporte necessário para enfrentar essa difícil realidade”, concluiu o tenente-coronel.

