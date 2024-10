DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE ATUA COM OS PESQUISADORES NOS ESTUÁRIOS DE RIOS SERGIPANOS

O Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) estadual, atuará em conjunto com pesquisadores das Universidades Federais de Pernambuco, Sergipe e Uberlândia/MG para a realização de estudos nos estuários de rios sergipanos. As atividades começam na próxima sexta-feira, 4, e seguirão nos dias 11, 17 e 18 de outubro

A ação inédita da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação do Núcleo de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e Laboratório de Progeologia da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com as demais universidades, irá avaliar a situação em todos os estuários de rios do Estado. O foco está na prevenção de riscos e começa no estuário do Rio Japaratuba, no município de Pirambu.

Segundo o superintendente adjunto da Defesa Civil estadual, Major Alysson de Carvalho, a Supdec dará o suporte necessário para a execução das atividades. “Por se tratar de uma pesquisa inédita de interesse para a sociedade sergipana e por envolver ações de Defesa Civil, a Supdec atuará em conjunto para um melhor desenvolvimento dos trabalhos”, explicou.

Nas avaliações dos dias 11 e 17 no estuário do Rio Piauí, na região conhecida como ‘Ponta do Saco’, será realizado adicionalmente um levantamento batimétrico (estudo que mede a profundidade de corpos d’água). O intuito é de obter o perfil atual do canal principal daquele rio e suas consequências para a salvaguarda da vida humana, adquirindo previsibilidade para possíveis desmoronamentos de imóveis. Por fim, a atividade no dia 18 de outubro acontece no Rio São Francisco, no município de Brejo Grande.

Para as incursões nos estuários cujo tempo máximo de trabalho é de aproximadamente três horas, serão utilizados um bote inflável compacto de 15 pés e motorizado, equipamentos de suporte e segurança pertinentes, e um drone para levantamento aerográfico. As ações dos dias 4, 17 e 18 ocorrerão no período da maré baixa, enquanto o levantamento batimétrico na Ponta do Saco será durante a cheia da maré.

Foto: Marcos Rodrigues/Sedurbi