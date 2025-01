Defesa Civil e Corpo de Bombeiros vistoriam estrutura do Verão Sergipe 2025

O governador Fábio Mitidieri acompanhou as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estadual durante a vistoria da estrutura do Verão Sergipe 2025, nesta sexta-feira, 24. O evento acontece neste fim de semana em Pacatuba, no baixo São Francisco. A área foi considerada dentro da normalidade e está liberada para receber grande público esperado.

Retomado pelo Governo do Estado em 2024, após um intervalo de mais de dez anos sem realização, o Verão Sergipe tem por objetivo o fomento à cultura, interiorização do turismo, estimular a prática esportiva, o lazer, além de fortalecer a economia em diversas regiões do estado. Os municípios que receberão o evento este ano são a Praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda; Ponta dos Mangues, em Pacatuba; Canindé de São Francisco; Pirambu; pela primeira vez, na Barra dos Coqueiros; e Praia do Abaís, em Estância, no Carnaval.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso, a estrutura de Pacatuba, que abre o evento, está dentro da regularidade. “É um trabalho preventivo, de análise de projeto e vistoria. Está tudo dentro da normalidade. Durante a festa estaremos com a equipe de prevenção operacional, de combate a incêndio e de atendimento pré-hospitalar, visando dar todo o suporte ao evento. Durante o dia, nossos guarda-vidas e atendimento pré-hospitalar também darão o suporte aos banhistas que aproveitam a festa e o local”, descreveu o coronel.

A Defesa Civil estadual também fez a inspeção do local do evento, que foi liberado para receber o público, de acordo com o coordenador, o tenente-coronel Luciano Queiroz. “O Corpo de Bombeiros inspecionou o plano de incidentes de pânico e nós, da Defesa Civil, vistoriamos a estrutura, como o guarda-corpo, se está instalado com o aterramento correto, para dar segurança tanto às autoridades presentes quanto ao palco da acessibilidade”.

O evento

Serão duas noites de shows em Pacatuba, na sexta e no sábado, com grandes atrações como o sergipano Nadson O Ferinha e o carioca Marcelo Falcão, além de programação cultural e esportiva. De janeiro a março, o Verão Sergipe 2025 envolverá shows de artistas da música nacional, regional e local. O evento começa este final de semana, na Ponta dos Mangues, em Pacatuba, e no próximo final de semana, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, será a vez do alto sertão, em Canindé de São Francisco.

De 7 a 9 de fevereiro, o Verão Sergipe chega a Pirambu, e de 14 a 16 de fevereiro à Barra dos Coqueiros. Já na praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, a programação será de 21 a 23 de fevereiro. Completando o cronograma de 2025, o evento encerra na Praia do Abaís, em Estância, de 1º a 3 de março, durante o final de semana do Carnaval.

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, e da Energisa.