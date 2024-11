Defesa Civil Estadual abre credenciamento para Operação Carro-Pipa

Após publicações do Aviso de Credenciamento 01/2024 nos Diários Oficiais do Estado e da União, desta quarta-feira, 27, por meio da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) torna público o credenciamento para a Operação Carro-Pipa do Estado de Sergipe, para o biênio 2025-2026.

O aviso objetiva o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas a fim de realizarem a prestação de serviços de coleta, transporte, distribuição de água potável para consumo humano e animal por meio de carros tanques pipas, para atender os municípios sergipanos em Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública devidamente homologados pelo Governo do Estado e reconhecidos pelo Governo Federal.

O Gerente de Operações e Respostas da Supdec, Alisson Soares, orienta como deve ser feito o credenciamento. “A partir da quinta-feira, 28, os interessados em participar do certame devem acessar o site www.defesacivil.se.gov.br, ir para o campo Mural Informativo, clicar no link do edital a fim de obter informações sobre os documentos necessários, reunir todos eles e encaminhar para o email credenciamentoocpsergipe@defesacivil.se.gov.br”, explica.

Alisson Soares frisa que é necessário uma atenção redobrada por parte daqueles que pretendem participar da concorrência. “É importante ler com cautela todas as exigências da documentação, uma vez que somente serão analisados para a operação aqueles que estiverem aptos a executarem as atividades, lembrando que o credenciamento será feito apenas de forma virtual”, ressalta.

Foto: Acervo Sedurbi