Defesa Civil estadual intensifica trabalho e realiza vistorias

A Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) intensifica o trabalho de acompanhamento, monitoramento e apoio às coordenadorias municipais de Defesa Civil, neste período bastante quente, em que as tempestades de verão podem ultrapassar 50 milímetros/dia, os ventos fortes entre 40 e 60 km/hora, e os trovões e descargas elétricas serão frequentes.

De acordo com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Serviço de Meteorologia de Sergipe, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), a previsão anunciada para essas alterações no clima pode se manter até a madrugada de segunda-feira, 13.

“Até o momento, não foi encaminhado à Defesa Civil estadual qualquer tipo de ocorrência grave. De toda forma, estamos visitando pontos do estado e fazendo avaliação, a exemplo de Laranjeiras, na Rodovia Valter Franco, no morro de acesso à Igreja de Bom Jesus, onde ocorreu o movimento de massa, que é o deslocamento de rochas e segmentos”, informou o superintendente-adjunto, major Alysson de Carvalho.

O major ressaltou que, diante da possibilidade de mais chuvas, este ponto permanece em monitoramento e será interditado por questões de segurança, por intermédio das equipes da Defesa Civil, municipal e estadual.

Já a coordenadora de Planejamento e Gestão de Riscos, major Flávia Emanuela Cruz, destacou a importância da população realizar o cadastro para recebimebimento dos alertas.

“Reforçamos à população a importância do cadastro, através do SMS 40199, com CEP da localização, para receber de forma antecipada os alertas dos órgãos oficiais”, disse.

Foto: Marcos Rodrigues